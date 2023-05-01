大陸陜西省西安市一名9歲男孩日前在學校跳蚤市場花人民幣1元（約新台幣4.45元）買回一枚「金戒指」。男孩媽媽胡女士說，當天學校組織了半天的跳蚤市場，學生們都可以在此交易，於是兒子花1元買了個戒指送給她，「我在做飯，娃回來就說給我買了個金戒指，一塊錢」，不料戒指內側竟刻著999，讓她當場慌了。

綜合陸媒報導，胡女表示，當天學校組織了半天的跳蚤市場，學生們都可以在此交易，於是兒子花1元買了個戒指送給她，「我在做飯，娃回來就說給我買了個金戒指，一塊錢。」聽聞孩子說了這話後，她拿起戒指看，只見戒指刻有「999」的鋼印，也看不出真假，但不像是小孩的玩具。

胡女透露，自己擔心是孩子瞞著家長偷拿出來的，「孩子也不記得從哪個小朋友那裡買的了，就怕對方家長不知道這件事。」隨後，胡女士就趕快聯繫了班主任，希望對方幫忙找到該名小朋友，但目前還沒找到賣家，只能等著賣家主動來找。

對此，網友表示哭笑不得，「這孩子還是有心，還記得媽媽」、「小孩兒好有眼光啊」、「學校跳蚤市場還能買到金戒指，帶我一個」、「不過看顏色應該不是真的」。還有人調侃「說不定是666」、「我小學那會，真的有男生偷媽媽的金項鏈送女孩子的，被打的那個慘啊」。

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