曾在台灣歌壇紅極一時的玉女歌手李碧華，1994年結婚後生下2個寶貝，逐漸把重心轉往家庭，1998年全面引退，讓大批歌迷十分想念。自稱是李碧華33年閨密的網友，最近發文談李碧華，還大方地分享其長相差異和私下的秘密，引起網友熱議。

臉書社團「李碧華」之管理員日前PO文表示，1990年在EMI唱片公司認識李碧華，至今已33年，她形容：「在我心目中的碧華，其實和大家看到的，沒有太大的不同⋯就是幕前幕後，表裏如一。」該閨密回憶，李碧華在工作上的態度十分認真、嚴謹，當時玉女歌手被要求轉型成都會女子的年代，她也欣然接受公司的安排，嘗試新的挑戰；為了追求完美，李碧華私下非常勤奮地練習，做足萬全的準備，所以能在拍照、採訪或錄影時都呈現最佳的狀態，「我們和碧華共事是非常幸福的。」

該閨密進一步分享，非宣傳期時他們會相約出遊，外型甜美、嬌滴滴的李碧華，個性上竟有強大的反差，「告訴大家一個秘密，碧華玩雲霄飛車是面不改色的喔！當我已經驚聲尖叫快昏過去，碧華還可以輕鬆的微笑著。有一年我們去墾丁員工旅行，碧華也和我們一起瘋狂打水戰，逛大街和同事們聊天到三更半夜。」

李碧華1993.09.26訂婚，1998年後正式引退。（圖／中時資料照）

李碧華封麥25年，期間幾乎不再公開露面，最近一次現身，則是2008年12月出席立人小學的聖誕晚會，當時她卸下明星的光環，以低調、樸素的樣貌亮相，素顏的肌膚白得發亮，和一旁的金佩珊都是凍齡美人，令人驚豔。事隔多年，許多網友好奇李碧華61歲的外型變化，該閨密透露：「雖然歲月匆匆，但是我覺得碧華在外貌上和過去差異不大」，笑說：「善良的人果然都會像仙女。」

李碧華2008年罕與金佩珊公開露面。（圖／中時資料照）

此文一出，引起熱烈的討論，網友詢問李碧華會不會發脾氣，該閨密回應：「沒看過，碧華是理智派，所有的問題都是用溫和溝通的方法解決。」另名網友則留言：「碧華姐膽子蠻大坐雲霄飛車還能面不改色。」閨密笑稱：「很難想像吧！」

註：該文章獲李碧華閨密同意刊登於《中時新聞網》，未經授權請勿轉載。