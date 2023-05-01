台灣運彩T1聯盟新北中信特攻新生代射手「亞喵」謝亞軒，暢談自己如何成為籃球國手的心路過程，並分享包辦今年T1聯盟1、2月MVP的心情。

《中時新聞網》與台灣運彩推出「Sports會客室」，這集邀請到台灣運彩T1聯盟新北中信特攻新生代射手「亞喵」謝亞軒，除了暢談自己如何成為籃球國手的心路過程，他更分享包辦今年T1聯盟1、2月MVP的心情。

提到自己「亞喵」這個綽號，謝亞軒說：「來自我高中好隊友阿吉（夢想家後衛林俊吉），他看到廣告覺得跟我個性很像，所以才這樣叫我。我自己本身也有養一隻流浪貓，結果牠生了6隻小貓，後來就陸續送養了。」

謝亞軒小學原本是在手球校隊，直到國中才開始改打籃球，原本高中要在松山高中與能仁家商當中抉擇，最後選了能仁，「松山真的很辛苦，就像『少林寺』，黃教練也很嚴格，當時我自認條件不好，才會選擇了能仁。」

儘管小時候右眼感染造成眼角膜受傷與視力不清，如今的謝亞軒卻是T1聯盟單場投進最多三分球的紀錄保持者，讓人不禁好奇為何他可以這麼準，「我也不太清楚，就是每天做好教練交代的東西與自己設定的目標。」

謝亞軒曾是2016年U18亞青國手，以及2021年亞洲盃資格賽國手，特別是曾在亞洲盃面對中國隊拿下25分，後來被新北中信特攻在首輪指名選中，「努力結果終於被中信球團認可，感謝他們願意投入資源栽培我。」

新北中信特攻接下來將面臨季後賽考驗，甚至挑戰總冠軍，謝亞軒表示，特攻打球就是盡量去靠團隊取勝，他更是屬於這種類型的球員，「所以在調整上，可以蠻快調整融入團隊球風，自然而然更快在場上找到節奏。」

謝亞軒本季包辦今年1與2月MVP，也依照傳統請全隊喝星巴克慶祝，「最感謝就是教練與隊友們，因為我這數據沒有隊友就沒法完成。」謝亞軒也感謝台灣運彩營造這麼好的舞台，「運動員努力訓練就想展現自己！」

今年1月14日是謝亞軒投進生涯第100顆三分球的日子，今年2月26日則是單場投進10顆三分球，說起能仁教練林正明，謝亞軒用「貴人」形容，他也解說「豹喵猴」代表意義，最後他再次感謝台灣運彩給球員機會。

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