史上最猛的基建政策陸續出抬，尤其脫碳及數位基建等新型態基建正吸引龐大資金挺進，成為全球經濟下行過程中仍能期待的亮點產業。

二次世界大戰以來規模最大的全球性基礎建設計畫正鋪天蓋地的展開，據統計，總商機規模將上看四一．五兆美元，可望為處於衰退周期循環的全球經濟，注入資金強心針。然不同於過往各國政府推出的基建政策，多以「鐵公基」等硬體建設為主，這幾年在極端氣候的衝擊下，全球脫碳迫在眉睫，加上全球數位資訊流量需求直線竄升，基建投資面向從過去的「鐵公基」開展至「數位基建」，新型態的基建商機正吸引資金前仆後繼挺進，有望成為今年中長期的投資明燈。

「這是過去幾十年來，投資基建產業最令人興奮的時刻！」日前炫風訪台、負責美盛凱利旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人尚恩．赫斯特（Shane Hurst）說，今年總體經濟面臨逆風，但政策推動的基建產業，受景氣循環影響小，可望在今年的景氣逆風中展現韌性，甚至不少產業都是長期看漲的格局。

脫碳產業迎投資順風

基金經理人的興奮其來有自，最關鍵的原因仍在於這次全球投入的基建資金規模不僅龐大，投資面向更是擴及脫碳及數位資訊投資等全新領域，這對產業來說，將是個翻天覆地的大變化。

以脫碳（Decarbonization）來說，全球目標在二○五○年將實現淨零排放，目前全世界已有英國、瑞典、法國、丹麥、匈牙利與紐西蘭等六個國家完成立法，已宣示但尚未完成立法的國家則包括美國、歐盟、日本、中國及韓國等，世界各國陸續立法邁入脫碳目標，政策上行下效，將收加速之效。

根據國際可再生能源機構預估，在二○五○年前，全球每年投入脫碳相關的資金將超過七四○○億美元，單單是脫碳相關產業就可迎來數十年的投資順風，包括風電、太陽能、電力儲存、智慧電錶及電動車等，將會是全球脫碳趨勢下會優先受惠的產業，多數投資人對這些產業都已耳熟能詳，但各產業的營運爆發進程也多少有時間差。

要達到脫碳的終極目標，要先解決電力問題，據ＩＥＡ統計，至二○四○年，全球發電需求總量預估將達到三八七七四太瓦時（TWh），較目前大幅增加逾四成，新增的電力需求將由風力及太陽能遞補上，這些硬體建置商機已發展多年，其中太陽能已發展逾十年，風力發電這幾年正加速，儘管還是建置進行式，但未來將逐漸從高成長進入穩定成長階段。

全球數位資訊爆發成長

反而是甫要起步並加速成長的電力儲存、智慧電錶建置及目前滲透率仍低的電動車等子產業，才在初始或正要進入高成長期，整個產業鏈的發展潛力相當值得期待。這個大趨勢下，台灣有不少廠商將受惠，像在儲能系統解決方案已苦蹲多年的台達電，不僅是國內首屈一指能提供一站式儲能方案的龍頭廠，去年並前進美國德州設廠，就近供應特斯拉；國內電源供應大廠光寶科亦前進美國達拉斯設廠，鎖定資料中心與電動車充電樁兩大領域，都是預告產業大趨勢的來臨。

另一個前所未見的基建大趨勢是因應數位資訊的高成長而來。全世界的數位資訊處理量早自二○一○年起逐漸展開，Covid-19大流行之後，促使全球數位資訊成長的爆炸式成長趨勢提早出現，加上５Ｇ的問世，人們的網路使用量直線式上升。ＩＤＣ預估，全球數位資訊處理量從二○一○年的二個皆位元組（Zettabytes）一路激增至二○二一年的七九個皆位元組，且這個趨勢還沒有停下來，甚至仍在加速奔馳。

根據預估，二○二五年全球行動數據量將會是二○二一年的四倍，未來三年，全世界創造的數位資訊量將超越過去三十年的總量，拉長到二○五○年，ＩＤＣ預估，全球數位資訊處理量將達到一八一個皆位元組，將會是二○二○年的三倍，這些快速激增的數位資訊量，短期不僅迫使行動通訊營運商必須投入大量資本支出改善並提升行動網路的密度，中期包含數據中心以及電信塔等數位基礎建設的需求也將同步成長。（全文未完）

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