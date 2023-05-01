「朋友是什麼，就算擁有了世界上所有的東西，但如果沒有朋友的話，任何人都無法好好活下去。」── 亞里斯多德

為了我而流淚的好朋友

大學入學考試在不安與焦慮的狀態中結束了，發布考取消息的日子也總算到來。一大早媒體資訊或運動新聞等節目就非常熱鬧，紛紛秀出「廣末涼子考上大學！？」「廣末涼子會是繼吉永小百合之後，再次進入早稻田大學的女演員嗎？」之類的標題，甚至還有電視台直接祭出「現場實況轉播」，畫面中大大的標題顯示著「直擊考取名單海報公布的瞬間！」另外也有周刊雜誌在我去參加考試之前，就將我的第一志願公諸於世。

當時我剛開始演藝工作沒幾年，就連演藝圈的「演」字都還沒搞懂，完全就是個單純的高中生，這樣的騷動簡直就像是世界上所有的期待全都瞬間落到了我頭上似的。如此沉重的壓力我自己一個人真的難以承受，所以過程中我甚至一度想要放棄大學的入學考試。所幸在父母及恩師的支持下，我還是秉持初衷堅持到底，最後才能走到這一天。

……然而，這一天簡直是我人生中最糟糕的日子。真搞不懂。

我自己人生私領域的一個選擇，竟會讓普羅大眾如此感興趣？連我自己都嚇到了。

可能有人會說「有人關注就該心懷感激」，或是認為我「自我意識過剩」，但完全不是這麼一回事。我想，媒體單純只是想把我的考試變成有趣的話題，然後用來當作Wide Show（ワイドショー，日本的電視節目型態，與新聞有關的談話性節目，也稱為雜聞秀）的節目素材吧。若真是如此，那麼要是在現場轉播時，我的應試號碼沒有出現在公布欄上，那該怎麼辦……

在不安情緒的強烈壟罩下，我即使人就坐在高中教室的椅子上，但台上老師的授課聲音卻完全進不了我的耳朵。我感覺自己孤孤單單地身處在茫茫深海裡。

課間休息時，我走出教室，想跟隔壁班的閨密好友聊聊，藉以穩定一下心神，沒想到卻看見閨密正在走廊上哭泣。在她旁邊有另外一位朋友正摸著她的頭安慰她，我見狀便馬上靠了過去，在那個當下，我還不清楚閨密為什麼會哭，光是為了要讓她冷靜下來，就耗費了一番工夫。

到了下一堂課的下課時間，另外一位朋友才來跟我說閨密哭得如此激動的原因。

她是為了我而哭的。閨密班上有幾個同班同學在看到早上的媒體報導之後，便在上學途中買了體育新聞報，並在教室打開娛樂版邊大喊著：

「那傢伙不可能考上的啦！」

「又要做演藝工作，又要考上知名大學，怎麼可能做得到！」

「一副了不起的樣子，超討人厭的！沒考上最好了。」

據說她們就這樣你一言我一語地辱罵我、嘲笑我。對於這些意見，我其實感同身受。她們進入升學班，以六所知名大學為目標拚命念書，只為求得成績的進步，站在這些同學的立場稍微感受一下，就能夠明白為什麼會有這些言論出現。

然而，一直在我身旁陪伴我的閨密，對於這些言論感到非常氣憤，覺得再也聽不下去了，所以才會衝到走廊上嚎啕大哭。

「涼子明明那麼努力，這我是最清楚的啊！」

就是因為氣到不行，所以才會淚流不止。聽了這番原由之後，我心底的陰霾一掃而空，感覺就像吃了無敵星星一般！

真的覺得無所謂了，無論是媒體的反應，或是我究竟能不能考上大學，都不重要了。

我不在意了，也不再感到迷惘，因為我有好朋友在身邊陪我。真的壓根都沒有想過，竟然會有家人以外的人會為了我的事情而哭泣。

我擁有會為了我的事情而流淚的好朋友。

這樣的我，哪還需要什麼其他東西呢。我什麼都不需要了。

我無敵了。

邁入四十歲的日本女演員廣末涼子，耗時兩年終於完成人生第一本散文集，關於她做為一位演員、一位母親、一位女性，關於她四十不惑的人生哲學。（圖/ 尖端出版提供）

【內容簡介】

「沒有任何一件事讓我感到後悔。」與笛卡爾、康德、尼采等古今中外偉大哲人展開真摯對話。

四十不惑的人生哲學……

做為一位演員、一位母親、一位女性……

邁入四十歲的女演員廣末涼子，耗時兩年終於完成人生第一本散文集。

◇用「演員」之外的其他身分激勵人心◇

我是在南國土佐長大的，當地的風俗民情及居民的性格都相當樂觀，而且每個人都非常喜歡各式各樣的祭典！於是造就了開朗陽光的我、單靠活力滿滿這個唯一的優點就到處橫衝直撞的我。

不過可能也正因為如此，我才能把正面的能量帶給大家，讓人們都能笑容滿面，不是嗎？

如果我可以用「演戲」之外的其他方式激勵人心的話，那就太好了……如果我可以用「演員」之外的其他身分鼓舞士氣的話，那就太好了……

「因為有他人存在，所以我才能存在」

現在的我有兩個身分，演員及母親。從事著兩份事業，演戲及育兒。所以我每天在做的事情就是演出、分享、表達、養育、守護，並且與孩子一起成長。

◇撐在樂觀主義背後的，是「努力」◇

此時此刻，位在人生折返點的我，並沒有想要待在舒適圈，反而希望能接受新的挑戰。基於以上的想法，我開始拿起了筆，展開人生第一次的撰書體驗。

我試著挑選出能夠帶給我力量的話語，以及能讓每天的生活變得多采多姿的話語，讓我在一覺醒來仍能充滿活力的話語。並且，我也會用自身的經驗及想法，將這些語錄串聯起來。

◇「信念會讓夢想成真」◇

我深信當下所做的每一件事，全都會跟自己的未來有所關連。每天都盡全力好好活著，並且經常抱持希望與夢想，這就是能讓夢想成真的力量！

我想，「信念會讓夢想成真」絕對是有可能的。

廣末涼子透過六十則喜歡的哲學經典語錄，分享自身經驗，帶你深入內心，找到發光發熱的自己。

【作者簡介】

日本歌影視三棲女藝人。生於日本神奈川縣橫濱市戶塚區，高知縣高知市長大。