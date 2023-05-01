「女演員這份工作，說到底，演戲這件事就是在鏡頭前，把自己的從人生經驗中學到的種種表現出來的一種行為。透過台詞及情感，將真實的自己展現出來，這就是女演員的工作。」── 茱麗葉畢諾許

一般來說即使下定決心不流淚，終究還是擋不住吧。然而我卻忍住了，我想這應該就是女演員的天性，換句話說就是所謂的職業病。（圖/ 尖端出版提供）

女演員的天性

「在所有的孫子之中，只有涼子沒有哭。」

祖父因為中風倒下了。

我在收到祖父被送進加護病房的消息之後，立刻開著車從電影的拍攝現場直奔位在橫濱的醫院。在此之前，我設想了幾個見到祖父之後的情境，並且在心底暗暗決定「我絕對不要哭」，這才打開加護病房厚重的大門。

病房內傳來規律的機械聲響，病床上躺著的正是插了許多管子及電線的祖父。

祖父眼睛緊閉、橫臥在床的身影一映入我的眼簾時，我立刻變得泫然欲泣。好難過、好擔心，心好像空了一塊，於是我的情緒背叛了先前的決定，感覺自己就快要哭出來。

不行！不行。我才不要哭。爺爺還沒死，還活得好好的，雖然現在的他一定很難受，要康復過來也一定不容易，但無論如何，他還活著。

所以，我必須要激勵他！況且我一哭的話，母親也會跟著難過起來。母親一定很想哭，所以我絕對不能哭。

我拚命忍住湧上心頭的情緒，用盡所有力氣鼓勵著祖父。儘管他可能一句都聽不到，而且我也知道他不會有任何反應，但說不定真的可以傳到他耳裡。

抱持著這樣的想法，我不斷說著鼓勵的話。

「爺爺，很難受吧，身上插了這麼多管子。不過你還活著，真的太好了。涼子心裡很焦急唷。你一定要趕快好起來，我們都會為你加油的。」

我一邊用雙手溫暖祖父冰冷的手，一邊帶著「絕對可以治得好」的信念不停跟祖父說話。最後，我跟祖父約定好「一定要好好地走出這間病房，並且健健康康地再次碰面喔」（單方面的），這才離開了加護病房。

成功了，我撐過了想哭的情緒。

沒想到，在所有的孫子之中，只有我一個人沒有哭，於是就有了「涼子是個冷漠的人」這樣的耳語。

我壓根都沒想到親人對我的評論會是如此，真的讓我啞口無言。

難道說「絕對不哭」的決定是錯的嗎？

不，一般來說即使下定決心不流淚，終究還是擋不住吧。然而我卻忍住了，我想這應該就是女演員的天性，換句話說就是所謂的職業病。

我總是很在意身旁人們的看法，並且會將真實的情緒壓抑下來。而演戲對我而言就是不間斷地在練習控制自己的情緒。遇到「哭泣」的戲碼，如果提早在彩排的時候就流下眼淚，那麼臉上的妝就會花掉，導致必須花時間重新上妝，所以在正式拍攝之前，都要好好忍住。

有時候也會想要預先測試看看自己的情緒是否到位，不過還是擔心一旦氣力用盡，正式開拍時就無法爆發出來了，所以無論如何一定要忍住，也正因為如此，我才會一直處在忍耐壓抑的狀態之中……

我會失去原本的自我，以及無法展現真實的情緒，原因大概就是這樣吧……

到底怎麼做才是對的、什麼才是正確的，我已經不知道了。

回想起來，接到祖父倒下的電話時，我正在電影「送行者」的拍攝現場，戲中飾演我丈夫的本木雅弘是一位禮儀師，而當天要拍的戲碼，就是他要幫死去的父親（死者）做好最後的裝扮。

我不可自拔地將祖父的死亡危機與當下的情境聯想在一起，導致正式開拍時我立刻淚流不止。

在前往加護病房探視祖父之前，我就已經藉著演技讓情緒釋放出來了（但劇中身為妻子的我，在那一幕是不能嚎啕大哭的，所以當然是NG重拍了）。

演戲時，在有劇本（也就是有答案）的情況下，明明可以讓情緒爆發出來，但回到日常生活時，卻無法好好地將自己內心的感覺表達出來，這樣的女演員天性真的有些可悲呀。

【內容簡介】

「沒有任何一件事讓我感到後悔。」與笛卡爾、康德、尼采等古今中外偉大哲人展開真摯對話。

四十不惑的人生哲學……

做為一位演員、一位母親、一位女性……

邁入四十歲的女演員廣末涼子，耗時兩年終於完成人生第一本散文集。

◇用「演員」之外的其他身分激勵人心◇

我是在南國土佐長大的，當地的風俗民情及居民的性格都相當樂觀，而且每個人都非常喜歡各式各樣的祭典！於是造就了開朗陽光的我、單靠活力滿滿這個唯一的優點就到處橫衝直撞的我。

不過可能也正因為如此，我才能把正面的能量帶給大家，讓人們都能笑容滿面，不是嗎？

如果我可以用「演戲」之外的其他方式激勵人心的話，那就太好了……如果我可以用「演員」之外的其他身分鼓舞士氣的話，那就太好了……

「因為有他人存在，所以我才能存在」

現在的我有兩個身分，演員及母親。從事著兩份事業，演戲及育兒。所以我每天在做的事情就是演出、分享、表達、養育、守護，並且與孩子一起成長。

◇撐在樂觀主義背後的，是「努力」◇

此時此刻，位在人生折返點的我，並沒有想要待在舒適圈，反而希望能接受新的挑戰。基於以上的想法，我開始拿起了筆，展開人生第一次的撰書體驗。

我試著挑選出能夠帶給我力量的話語，以及能讓每天的生活變得多采多姿的話語，讓我在一覺醒來仍能充滿活力的話語。並且，我也會用自身的經驗及想法，將這些語錄串聯起來。

◇「信念會讓夢想成真」◇

我深信當下所做的每一件事，全都會跟自己的未來有所關連。每天都盡全力好好活著，並且經常抱持希望與夢想，這就是能讓夢想成真的力量！

我想，「信念會讓夢想成真」絕對是有可能的。

廣末涼子透過六十則喜歡的哲學經典語錄，分享自身經驗，帶你深入內心，找到發光發熱的自己。

【作者簡介】

日本歌影視三棲女藝人。生於日本神奈川縣橫濱市戶塚區，高知縣高知市長大。