星座專家唐綺陽分析5／1～5／7星座運勢，冥王星將在本周二（5／2）開始逆行水瓶，持續將近一個半月的時間，直到6／11才回到摩羯，在這段期間，大眾會關心政局發展、新局面的布局，以及人際圈的變動，階層地位的洗牌，同時也是重新自我調整的好時機。

星象影響：冥王星逆行水瓶

【累的：處女、射手、水瓶、雙魚】

處女：言談間慎防小人，桃花在笑鬧中出現

射手：當心衝動意外，感情可能吵架破局

水瓶：睡眠品質影響運勢，感情上別太被動

雙魚：注意健康勿樂極生悲，感情上需討論價值觀

【穩的：牡羊、金牛、天蠍、摩羯】

牡羊：多利用人際關係與資源，感情上要謀定後動

金牛：有定見卻可能阻礙新機會，感情上不要太固執

天蠍：不當心軟後患無窮，感情要慎防爛桃花

摩羯：工作全力向目標前進中，感情相對被工作佔據

【讚的：雙子、巨蟹、獅子、天秤】

雙子：工作開始接收成果，感情要有情趣或「鈔」能力

巨蟹：工作上有大貴人，感情上別太愛說教

獅子：事業成果令人驚艷，感情與位階一起晉級

天秤：工作高效處理乾淨俐落，感情上要來點小巧思