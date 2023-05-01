我南美洲唯一友邦巴拉圭在上月30日舉行總統大選，反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）過去曾說，若勝選將與中國大陸建交，他近日接受《金融時報》專訪，再次強調重視國家利益，台灣若是不想看到巴拉圭轉向中國，必須「彌補他們的損失」。對此，前大使介文汲就表示「如果巴拉圭是現在的反對黨領袖當選的話，以蔡英文政府目前的做法，要維持跟巴拉圭的邦交，會非常的困難」，引發討論。

介文汲上月30日在中天節目《國際直球對決》中表示，「巴拉圭反對黨的總統候選人跟執政黨總統候選人在伯仲之間，兩個人的政見都屬於保守的陣營，對社會議題基本上都差不多」，介文汲也提到，「現在對於執政黨不利的點是，這個執政黨在過去70年，只有5年沒有執政過，可是近年巴拉圭的貪污和政府的貪腐，跟他貧富差距還有貧窮人口的增加，都是惡化沒有改善，所以事實上這一次選舉，有很多人是說有利於反對黨」。

介文汲更提到，而反對黨還有提出一點別人很難反駁，「因為中國大陸和巴拉圭沒有邦交，造成巴拉圭最大的經濟產出，也是最重要的外銷項目，沒有辦法進入到現在世界上成長最快、最大的市場，因此他們認為和中華民國維繫邦交，巴拉圭蒙受了巨大的經濟損失，他們認為蔡英文做得不夠」。

介文汲更說，事實上他們講這句話的意思其實就是「預留伏筆」，介文汲也預測，「他們可能會跟當時宏都拉斯一樣，一上任就會觀察，可能希望從台灣這邊得到更多的經濟承諾，或是實際的援助，如果得不到的話，很有可能會考慮把邦交轉向中國大陸」，介文汲最後也坦言，「如果巴拉圭是現在的反對黨領袖當選的話，那無論如何都會造成巴拉圭跟台灣的關係一個極大的衝擊，基本上我覺得以蔡英文政府目前的做法，要維持跟巴拉圭的邦交，會非常的困難」。