外傳國民黨將於5月17日徵召總統參選人，國民黨立院黨團總召曾銘宗30日表示，據他了解，黨內徵召時間在5月20日左右，5月17日剛好是國民黨開中常會的時間。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉上月30日就表示，「如果侯友宜17日的提名，在國民黨中常會通過，那侯友宜20日一定會有非常驚艷的演說」，引發討論。

吳子嘉上月30日在網路節目《董事長開講》中表示，「侯友宜如果在17日被提名，那他20日一定要表態，他當天就要面臨到柯文哲、蔡英文以及他自己本身的政治表態，有三個表態」，吳子嘉更接著說，「如果侯友宜17日的提名，在國民黨中常會通過，那20日當天第一場的政治秀還是搬出『侯侯做代誌』能看嗎？那會變成國際大笑話」。

吳子嘉最後更大膽斷言，「侯友宜一定會有非常驚艷的演說，20日當天的表演有三個超級演員，蔡英文會帶著賴清德，柯文哲一定搶鏡頭，國民黨一定也要搶版面，變成5月20日三個大咖都不能輸」。