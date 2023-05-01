工務局公園處與億光文化基金會及大安森林公園之友基金會上月29日攜手於大安森林公園露天音樂台舉辦「愛麗絲的夢境 戀戀螢火蟲2023親子音樂會」，而台北市副市長李四川上月30日也在臉書上感謝主辦方表示，「都會區可以看到螢火蟲，非常不容易，借由音樂會活動讓廣大民衆参與，並喚起被遺忘的螢火蟲記憶」，許多網友看完後紛紛表示「讓川伯擔任行政院長，這是中華民國的大幸福」、「川伯有你真好」，引發討論。

李四川表示，臺北市政府推動螢火蟲復育多年有成，感謝億光文化基金會及大安森林公園之友基金會對螢火蟲復育及生態環境的重視，藉由音樂會活動讓廣大民眾參與，喚起被遺忘的螢火蟲記憶！螢火蟲的復育成功有賴於NGO團體、里長及居民的支持，各自發揮所長為生態保育做出貢獻，才讓繁榮的城市可以欣賞到夜間螢火蟲的身影。

李四川上月30日也在臉書上PO出一篇「來大安公園看『火金姑』」的文章表示，他在29日下午參加大安公園「愛麗絲的夢境 戀戀螢火蟲2023親子音樂會」，同時李四川也表示「感謝我的好友聲樂家簡文秀教授及大安森林公園之友基金會對螢火蟲復育及生態環境的重視。借由音樂會活動讓廣大民衆参與，並喚起被遺忘的螢火蟲記憶」。

李四川也提到，他好奇詢問基金會楊平世執行長「螢火蟲吃什麼？」而楊也表示，「幼蟲吃田螺，成蟲吃露水」，這也讓李四川驚呼「讓我長知識」，最後李四川強調，「都會區可以看到螢火蟲，非常不容易，大安公園欣賞期就到5月1日，還沒來的民眾請把握，祝大家假期平安快樂」。

而許多網友看完李四川的貼文後，紛紛留言表示「讓川伯擔任行政院長，這是中華民國的大幸福」、「川伯有你真好」、「有川伯在的台北市，總是讓人好放心！」、「川伯就像台灣政治內的瑩火蟲，永遠都是正義為民的一盞光明燈！」、「李副市長有您真好！感謝您的分享！」、「川伯副市長，讚！謝謝您，辛苦了！」。