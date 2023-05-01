根據國防部公布的航跡圖，中國大陸TB-001「雙尾蠍」無人機，首度從西南空域進入後，以逆時鐘方向繞台一圈。對此，前空軍副司令張延廷上月30日就表示，「中國大陸在無人機上面將來是偵打一體，偵查又打擊，最多可以掛24枚彈，這投彈量是相當大的，具有重大的打擊能力」，引發討論。

張延廷上月30日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「無人機是將來戰場重要的主角之一，從俄烏戰爭就可以看到，不管烏克蘭或俄羅斯都在用無人機」，張延廷也提及，「若是在將來台海戰爭的話，中國大陸TB-001、外號「雙尾蠍」的偵打一體無人機就是來做一個情報搜集跟戰場經營」，同時張也分析，「TB-001它飛得夠高、飛得久，可以長留空，可以慢慢地做情蒐，電子的參數、光學影像都把他蒐回去，從台灣南邊的鵝鑾鼻，到北邊的基隆，整個都貫穿了」。

張延廷更說，「中國大陸在無人機上面將來是偵打一體，偵查又打擊，最多可以掛24枚彈，這投彈量是相當大的，具有重大的打擊能力」，最後張延廷也強調，「因為無人機沒有人、又便宜、又沒有生命的負擔，在戰場上非常管用，而中國大陸在無人機上面已經開始量化，當數量一多成本就降低，就可以做出更多、各種系列的無人機，讓地對空飛彈無法攔截」。