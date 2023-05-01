將滿80歲的美國總統拜登宣布競選連任，共和黨總統初選參選人妮基海莉（Nikki Haley）表示，拜登屆時就算順利連任，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將接掌國家。前立委郭正亮30日在《國際直球對決》節目指出，妮基海莉的訴求是：難道你們要讓賀錦麗當總統嗎？否則光聽這句話真是讓他嚇壞。他也提到，美國商務部要跟中國大陸一刀兩斷，但美國高科技業不這樣思考，他們想透過參股方式，了解中國大陸的新創在做什麼。

郭正亮質疑，到底美國商務部要做到什麼程度？其實這個就商業策略來講也是不聰明的，因為他就是想要了解中國大陸的新創在幹嘛，事實上等於在半收集情報。他只是簡單的參股，然後建立了一個未來可能合作的名單。

「除非你就認為是一刀兩斷了？我覺得美國的高科技企業圈不會這樣思考！」郭正亮指出，他還是會想說中國大陸到底在做什麼？那參股就是一個很好的參與模式，投資也是，結果你現在兩個都要斷？說實在話，大家就邊走邊看。

郭正亮提到，甚至連宣布參選總統的共和黨妮基海莉都說，拜登第二任做不完，可能活不到那裡，「我聽到妮基海莉的話，我真是嚇壞了！」事實上她是在說：你們要支持賀錦麗嗎？事實上她的主題是在這裡，她意思是說：難道你們要讓賀錦麗當總統嗎？