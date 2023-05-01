國民黨最美發言人李明璇近日宣布願意挑戰最艱困選區，外界原本猜測可能強碰士林大同王世堅，但最新消息傳出，將徵召參選高雄前鎮小港。國民黨台北市議員游淑慧30日在《週末大爆卦》節目強調，前鎮小港很綠，藍營市議員在那邊比較弱勢，但不能都徵召北部戰將支援，還是要讓中南部培養自己的戰將。像白喬茵就讓人眼睛一亮，要學民進黨在台北深耕，從市議員裡找年輕會論述的，給資源給機會培養成立委人才。

游淑慧表示，前鎮小港民進黨應該還是現任，國民黨那邊的市議員本來就比較弱勢，因為那邊很綠。所以有沒有在地市議員想要挑戰的這部分，應該就是找不到人，所以才會有徵召的狀況。其實這不只是高雄，藍營整個中南部都會出現這個問題。

「所以大家之前就會點名：巧芯是強棒，怎麼不去艱困選區？應該去台南、去哪裡選這樣。」游淑慧提到，可是如果永遠都用這種，就是北部的去支援，你在你的選區經營得好，就會被說你要到其他選區去挑戰，那誰還要在選區好好經營？那就裝得唯唯諾諾的，不要出頭，要是表現太好，就不好意思，你要離開你的選區，到別的地方。而且這樣的結果是，中南部永遠培養不出自己的戰將。

「可是高雄這一次的市議員選舉裡面，就有幾位讓我眼睛為之一亮！」游淑慧指出，譬如像白喬茵，最近也看了她在市議會的質詢，感覺非常好。就是要這樣，從議員先開始培養論述的人才，然後一步一步，學民進黨在台北一樣。大家記得原本在台北市的立委，原本全部都是國民黨的，但是現在幾乎一半、四席都是綠的。民進黨就是用這種方法，深耕，然後慢慢地洗、慢慢地選。國民黨在高雄，也同樣是要用這樣的方法。

游淑慧強調，就是要從市議員裡面找年輕有論述的，給他們資源、給他們機會，然後一步一步去培養成立法委員的人才。民進黨現在無所不用其極，進階到用司法檢調來弄你，國民黨應該組成龐大的律師團，要給第一線打仗的人後援及幫忙。