亞洲巨星周杰倫叱吒樂壇多年，唱紅《青花瓷》、《聽媽媽的話》、《稻香》等膾炙人口的神曲，睽違6年才推出的新專輯《最偉大的作品》，更拿下「2022全球十大專輯銷量榜」冠軍。最近他突然在Instagram發文，內文提到：「如果已經是第一名的人要怎麼變」，引來諸多惡評，對此，他選擇正面回擊，還把酸民比喻成狗，火藥味十足。

周杰倫日前發文寫下：「有些藝術家一輩子在求新求變，有些人不變應萬變，請問如果已經是第一名的人要怎麼變」，沒想到引來許多酸民砲轟：「自我滿足才是殺死藝術的罪魁禍首，我以為你不會，但看來是我錯了」、「近年你總動不動自稱哥中之哥，别的前輩哪個像你一樣目中無人」、「第一名的永遠不會覺得自己是第一名，他會不斷的追求極致，直到死的那天。」

對此，周杰倫30日一連PO出多則限時動態，把照片中頭戴皇冠的馬比喻成自己，並暗指一旁的寵物狗為酸民：「高處不勝寒，在圈子這麼久了，總是有在吠的，不過第一名而已，有什麼呢，對吧」，接著把狗加上對話框，諷刺酸民的心態：「我就是想來留言引起注意，你不是第一名，你不是你不是」，最後直接向酸民下起逐客令：「沒有周氏幽默的朋友們，請別來我的地盤。」