就算末節一度右腳踝扭傷倒地，還是阻擋不了吉米巴特勒想要贏球的決心！季後賽首輪上演老八傳奇爆冷淘汰東區龍頭公鹿的熱火，1日靠著吉米巴特勒25分、11籃板與4助攻的神勇表現，最後以108比101逆轉擊敗地主尼克，率先在東區季後賽次輪搶到首勝。
「我們只是正在打出偉大的籃球，」吉米巴特勒表示，「不管是在主場，還是在客場，我們都團結在一起，也一起經歷好的或壞的，我們相信我們可以做出特別的事情。」凡森也替熱火拿下20分，羅瑞替補拿18分、6助攻與5籃板，甚至還有4火鍋。
原本打到第三節，尼克還保有61比53領先優勢，熱火卻在洛夫三分打帶領下，打出誇張21比5逆轉攻勢，也讓熱火從此保持領先到比賽結束槍響，尼克幾乎再也沒有追上機會，就算吉米巴特勒打到最後5分鐘一度腳踝扭傷倒地，熱火還是贏了。
身為東區第5種子的尼克，今天則以巴雷特26分、9籃板及7助攻表現最佳，布朗生也有25分、7助攻與5籃板，不過他們少了明星前鋒蘭道爾的助陣，他因左腳踝扭傷無法上場，何時可以歸隊也不確定，接下來雙方G2將於3日續在紐約進行。
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