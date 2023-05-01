巴拉圭總統大選開票中。圖為巴拉圭偏右的執政黨「紅黨」（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）。(圖/路透)

0650更新：巴拉圭總統大選開票過半，執政黨候選人潘尼亞持續以45%的得票率領先對手艾里格里的28%。

06:30更新：巴拉圭總統大選投票結束，根據路透社，已開出四分之一的選票顯示，執政黨候選人潘尼亞以46%的得票率領先對手艾里格里的 29%。大選投票於當地時間30日下午4點正式結束(台灣時間1日凌晨4點)，但為消化投票排隊人龍和延誤，一些投票站仍然開放，初步結果可望當地時間晚間7時許(台灣時間上午7點)出爐。

台灣南美友邦巴拉圭今天將選出新總統，投票已經在當地時間4月30日下午4點(台灣時間5月1日凌晨4點)結束，目前正在計票中，結果預計將在幾個小時內揭曉。主要三位候選人選前民調顯示，執政黨候選人潘尼亞以1.5％微幅落後挑戰者艾里格里，但第三人庫瓦斯聲勢看漲，可能影響最後誰勝出。

巴拉圭本屆總統大選將是近年來競選最激烈的1次。這次選舉共有13名總統候選人，主要候選人3人。根據民調機構AtlasIntel的最新調查，來自「真正激進自由黨」（PLRA，又稱藍黨）的艾里格里（Efrain Alegre）支持度最高達34.3％，略微領先；巴拉圭偏右的執政黨「紅黨」（Colorado Party）潘尼亞（Santiago Pena）則是32.8％；反現有體制、支持右翼獨裁的國家鬥士黨（National Crusade Party）候選人庫瓦斯（Payo Cubas）則以23％的民調，位居第三。

巴拉圭執政黨「紅黨」70年幾乎未曾中斷執政，但多位紅黨領導人傳貪腐醜聞，遭美國制裁，貪腐議題讓紅黨總統候選人潘尼亞陷入苦戰，選前民調以1.5％落後中間偏左的反對黨聯盟共同推出的總統候選人艾里格里。不過，由於排名第三的庫瓦斯近來支持率上升，增添了不確定性。分析家認為，如果庫瓦斯分到艾里格里的選票，紅黨潘尼亞或能漁翁得利勝出。

貪腐、經濟及安全是巴拉圭選民這次最關心的三大議題；此外，台灣與巴拉圭的邦交，受到台灣高度關注。執政的紅黨候選人潘尼亞主張與台灣維持逾65年的外交關係；在野黨主要候選人艾里格里則表明若勝選將改與中國建交。

44歲的執政黨候選人潘尼亞曾擔任巴拉圭財政部長、國際貨幣基金（IMF）駐華盛頓的經濟學家，關注經濟議題。他承諾創造50萬個工作機會，提供免費幼兒園、降低燃料和能源價格，並提昇街道的見警率。至於巴拉圭與台灣的關係，潘尼亞表示，若他勝選，巴拉圭與台灣的邦交將不受影響。

60歲主要反對派候選人艾里格里第3度挑戰大位。保守派律師出身的他擔任過國會議員，承諾要把貪污政客關到貧瘠荒蕪且偏遠的監獄，並收回紅黨每年貪污挪用的20億美元用於提供免費藥物。艾里格里表示，他若勝選將與台灣斷交，轉與北京發展關係，使巴拉圭的黃豆與牛肉打進大陸市場。

61歲的庫瓦斯是極右派前參議員，過去發生多起爭議言行包括：曾跟其他議員同僚發生肢體衝突且踹警車而被停權；曾攻擊一名法官、到法官辦公室便溺。他主打空戰，主要在社群媒體上展開競選活動，還把國會稱為「土匪窩」，甚至暗示他會以獨裁者之姿治理國家。外界不看好他勝選，但有分析指出，若他瓜分到艾里格里的選票，紅黨或能漁翁得利勝出。