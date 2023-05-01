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實在很難形容史蒂芬柯瑞在這場季後賽首輪G7的神奇火力表現！柯瑞1日單場轟進7顆三分球，攻下季後賽生涯新高且是史上G7最高的50分，另有8籃板、6助攻，簡直憑藉隻手之力帶領衛冕軍勇士120比100輕取地主國王，順利以首輪4勝3敗戰績挺進次輪，對手將是詹姆斯領軍的湖人。

打完上半場，勇士還以56比58小幅落後地主國王，沒想到來到第三節風雲變色，勇士靠著柯瑞單節14分，前三節就轟34分的凶猛火力帶領，第三節進帳35分，也在盧尼狂搶進攻籃板表現下，單節22籃板，反觀國王只抓9籃板，前3節打完，勇士反以91比81領先。

柯瑞可怕的外線火力來到末節仍無停止跡象，末節一開始就領軍打出13比2猛攻，轉眼擴大領先到20分以上，也讓現場國王球迷全都露出失望表情，柯瑞的得分也隨著他末節投進第7顆三分球，來到生涯新高48分，國王已經很清楚贏球無望了。

除了柯瑞的凶猛火力，威金斯也有17分，克雷湯普生16分，不得不提的是，盧尼拿下11分、21籃板及4助攻，其中包含10個進攻籃板，是勇士順利闖進次輪的另一功臣；國王以沙波尼斯22分、8籃板及7助攻表現最佳，福克斯16分，蒙克、泰倫斯戴維斯各拿14分。