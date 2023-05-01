大陸山西有2名女子在排隊時發生爭執，沒想到其中一人竟突然猛扇對方孩子耳光，隨後目擊者趕緊把女子推開，結果女子見人就打。據悉，該名女子疑似精神有問題，經常在事發地附近轉悠。

綜合陸媒報導，近日一則「大人因排隊衝突猛扇對方孩子耳光」的消息引發網友關注，話題還登上微博熱搜榜，影片可以看到，山西省3A級景區太原食品街，兩名女子發生爭執，其中一名女子突然走向前，朝靠在牆邊的一個小女孩扇了一耳光。發布影片者表示，帶孩子的母親曾對打人女子說嚇到小孩子了，突然該名女子就向前打了小孩一巴掌，自己看到這個情況立刻過去推開了打人女子，結果對方見人就打。

對此，食品街有商家證實，當天確實有發生該事件，負責管理食品街管理的太原市迎澤食品街管理有限公司工作人員表示，事發後，打人女子被保全帶離現場，並且指出此前就見過打人女子在事發地附近轉悠，其精神疑似有問題，但她打人還是第一次見。

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