位在仁愛路上的台北市青少年育樂中心十樓，4月26日辦了場「灌籃高手」秀，由裁判拋起籃球開賽，穿西裝的球員搶球，賽程中不時「暫停」，有穿背號「6、7、9、8」球員串場，正牌球員郭泓志登場，王建民、陳金鋒、林書豪也以影片現身。這場熱鬧籃球秀，正是運動行銷公司「展逸」（代號6798）的興櫃法說會。

法說會舞台上，個頭最高的展逸董事長張憲銘，原就是中華職業籃球聯盟（CBA）裕隆恐龍隊前鋒。他在高中時代曾入選明星球員，高三入選亞青國手，後來加盟CBA進軍職業，直到2000年CBA因經營不善倒閉，才轉入台啤籃球隊，因賽事數量銳減，張憲銘決定高掛球鞋結束籃球生涯，開始接觸不同領域的工作。

法說會前夕，CTWANT記者前往位在台北市東興路的展逸總部採訪董事長張憲銘，記者一步出電梯，迎面的不是OA隔間，而是一張張知名運動選手的大看板，董事長辦公室裡更直接吊掛著球迷求之不得的王建民跟陽岱鋼的簽名球衣。

「在台灣一般的觀念裡，運動員退役之後，最好的出路是去當老師，或是去當教練，要不然如果可以進入公營事業單位也不錯。所以我自己也都嘗試過，包括體育老師、到電視台當球評，而曾經在俗稱NBA雜誌（XXL美國職籃聯盟雜誌）擔任行銷企劃，讓我對於接觸人群、運動服務也開始有了興趣，決定選一條不同的路來走。」張憲銘談起創業歷程。

張憲銘籌資2000萬元，於2010年在東興路小辦公室成立「展逸行銷」（現展逸國際行銷前身）。球員時期曾是耐吉簽約球員的張憲銘，剛好NIKE台灣公司想認養台灣30座籃球場，「我本身有運動員背景，從小到大跑遍台灣各地球場，有一定熟悉程度，除了熱門球場，也跟各地籃球協會的學長們請教，最後提出了一份全台100座球場的報告，再帶耐吉團隊親訪挑選合適的球場。」他感恩地回憶第一筆生意。

2011年展逸成立就承辦了耐吉（NIKE）的女性路跑活動，開啟了女性路跑的歷史新頁。（圖／報系資料）

創業第二年，立刻出現新挑戰。「NIKE想要辦一個女性路跑活動，而且一次就要辦7500人的規模。當時的路跑其實主要族群是以中年男性為主，像是當時總統馬英九就很愛路跑，所以要找到7500名女性，還是在台北市信義區精華地區舉行，真的有點難度。」張憲銘說。

「為了完成任務，我到各大專校院去宣傳，同時也在路跑終點規劃了歌手演唱會，2011年是請到張惠妹來演唱，終於圓滿達成。到了2012年，NIKE又要再辦一次女性路跑，人數也增加到1萬人，這次同樣還是有演唱會，找來SHE，相較於2011年，這次報名人數很快就額滿。」他說，NIKE辦女性路跑，一辦就是5年。

這段歷練，讓張憲銘有了新學習，「運動服務其實有點像是『代工』，客戶有多少預算，我們就幫忙執行案子。當時每年都有不少的NBA球員來台，像是球迷會等等，忙都忙不完。」

因此，2014年展逸成立自有品牌「BeHeroes」，負責運動賽事、明星球員展覽等，2015年成立棒球經紀部門，跨足美、日、台職棒。「幫品牌客戶執行業務是展逸1.0，運動行銷、賽事、球員經紀、跨足兩岸是2.0。」張憲銘說。

如今，展逸的品牌客戶不只NIKE、JORDAN、CONVERSE、NBA、CPBL、P. LEAGUE+，還有中華籃球協會、中華民國棒球協會、中華奧會，以及中信金控、富邦金控、國泰金控、全球人壽等金融業，另外中華航空、NISSAN、AMAZON、格蘭利威等也都是。

展逸旗下的經紀球員，棒球部分包括王建民、陳金鋒、郭泓志、陽岱鋼、富邦悍將江少慶、味全龍吉力吉撈・鞏冠、樂天桃猿林立等；籃球則有高雄鋼鐵人林書豪，合計共42人。

「我們的目標並不僅止於此，提供平台化的服務才是可長可久的，因此展逸也陸續拓展了運動行銷、賽事、球員經紀、場館經營等。」身為擁有140員工的展逸前鋒兼隊長，張憲銘已推出最新版本3.0，跨足運動健康休閒育樂、場館營運，為此2018年進行集團重整，成立「展逸國際」，朝上市掛牌邁進。

展逸在4月27日正式登錄興櫃，當天也剛好是張憲銘的47歲生日。掛牌參考價為55元，首日最高來到71.5元，終場收68元，第二天小跌4元，收在64元。

「進入資本市場後，將會把熟齡市場及運動科學列入重點發展方向，因為隨著科技成熟，運動科技應用範圍也越廣，加上民眾的運動觀念提升，整體市場將有很大發展空間。」這位褪下球衣的前籃球員，人生賽事越來越精彩。

展逸國際董事長張憲銘，曾是中華職籃裕隆恐龍隊球員。（圖／報系資料照）

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