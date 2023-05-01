甫登錄興櫃的展逸國際（6798）已經在4月申請轉掛類股，預計將成為首家運動休閒類股公司，47歲的董事長張憲銘接受CTWANT記者專訪時，意外透露，「其實這兩三年的疫情，差點就被『打垮』。」這場長達三年的疫情，可說是張憲銘創業13年來前所未有的大挑戰。

這位前職籃球員於2010年自行創業，從運動行銷、體育賽事到球員經紀，張憲銘決定更上一層樓，在運動服務以外開拓新市場，鎖定「運動場館經營」，也就是各地方政府興建運動場館後委外經營（OT）的業務。

展逸在2020年標下台北市永建國小體育館，正式進軍場館經營領域。「沒想到，場館的裝潢、人員編制都完成，一切都準備就緒，突然發生疫情，第一年大家還沒那麼緊張，反而還想說之前活動那麼多，可以休息一下也好，第二年疫情還沒結束，我心裡就感覺不妙了，老實說，『真的是有點抖』。」張憲銘告訴CTWANT記者。

展逸在2018年決定切入場館營運，卻成了疫情海嘯第一排，但危機就是轉機，讓展逸也因應發展線上活動。（圖／翻攝自台北市中山國中羽球隊臉書）

隨疫情爆發，公共場合進行人流管控，運動場館業淪為海嘯第一排，展逸營收出現成立以來的首度下滑。「客戶在疫情期間的運動推廣預算其實沒有減少，只不過都是由線下實體轉向線上。」張憲銘說，客戶都轉向，我們也要跟進，2020年疫情當下就決定投入線上。

「相對於實體活動需要有較大型的場地，線上活動只要有直播設備，透過網路，不管任何運動，都可以進行教學等等，而且觸及人數還更多。以公司在中國辦線上活動的經驗，一場直播可以有上百萬人在線觀看。」張憲銘說。

危機就是轉機，展逸除了力推瑜珈、體適能等線上教學課程，還搭配直播帶貨銷售運動用品等。「經過三年的疫情『洗禮』，現在公司不但熟練線上活動，加上原本擅長的線下實體活動，可以提供客戶更多元的服務。」張憲銘開懷地說。

攤開展逸的財報，也如實呈現這一段驚險歷程，2019年營收約4.77億元，2020年、2021年受疫情影響，滑落到各約3.4億元，2022年才回升到5億元，今年第一季營收1.54億元；獲利則從2019年每股純益0.05元，2020、2021年轉為每股虧損1.7元及1.47元，2022年因下半年營運回升，全年每股虧損縮小到0.65元，今年第一季每股純益為0.12元。

擺脫運動員退役後轉任老師等的刻板印象，張憲銘跨入運動服務業成功創業。（圖／趙世勳攝）

隨去年底疫情趨緩管制放鬆，運動場館人流逐漸回籠。「依市場研究，一座運動場館的一年營運，北部約8000萬元以上，中南部也有5000-6000萬元左右。場館經營對營收貢獻，比運動活動更明顯。」張憲銘透露，展逸目前已拿下台北永建國小、中山國中、建安國小運動等3個及台中市游泳訓練中心運動場館運營權，未來2年內會再爭取2-3個運動場館。

「與其他場館業者相比，我們有多項軟體服務的優勢，具有完整的軟硬整合。」張憲銘分析，像是永建國小體育館主推游泳跟籃球，中山國中星耀樓特色則是羽球、游泳及直排輪，建安國小體育館以棒球及籃球為主。

「在我成長的年代，家長怎麼可能會花錢讓小孩是學運動，一定都是去補習國英數，但是我們這一代的家長，因為少子化、3C又很多，運動類教育的重要性提升，家長都會願意花錢讓小孩學運動，培養小孩的運動習慣及觀念。」張憲銘分析目前的運動市場變化及商機所在。

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