野生桂綸鎂日前才被捕獲隱身台北市大安區街頭，才沒隔幾天，時報周刊CTWANT也在大安區發現桂綸鎂蹤跡，不過，私下的她敏感度非常高，只是他人一個疑惑的眼神，桂綸鎂便即刻警覺地小跑步進大樓，並請店員、助理多番探查掩護，極度完美主義的她，似乎不希望被人發現。

桂綸鎂（左）察覺被發現身份，在工作人員陪同下迅速跑進大樓，而她私下穿著輕鬆，鴨舌帽、T恤、牛仔褲配拖鞋，還挺像大學生的。（圖／本刊攝影組）

四月十七日下午，本刊在大安區巷弄發現戴著帽子神似桂綸鎂的女子站在路邊，她穿著輕鬆，簡單的T恤配牛仔褲，腳下踩著拖鞋，而一旁有位同行女性正在停機車。正當記者一個疑惑的眼神望向她，敏感的桂綸鎂立刻察覺被注目，下秒就機警地小跑步、頭也不回地進入大樓，同行女性更從後掩護。

同行女子叫來多元計程車，車子一度停在大門旁，女子上前溝通請司機將車子正對大樓門口。（圖／本刊攝影組）

桂綸鎂疑似進入大樓內的登山用品店，只見她進入大樓後，店員不時刻意在窗邊探看，短短幾分鐘內，就連番到陽台擰抹布、曬太陽、散步諸如此類的不自然舉動，顯然是想幫桂綸鎂檢查樓下有無異狀。

車一停妥，女子在旁幫忙打開車門，桂綸鎂立刻衝上車離去。（圖／本刊攝影組）

大約三十多分鐘過去，陪桂綸鎂同行的女子單獨下樓，將違停路邊的機車騎走，留下桂綸鎂在大樓內。不過，約莫五分鐘後，該女子又步行回來，一臉苦惱的模樣，一邊講手機似乎在聯絡事情，沒多久後，一台多元計程車停靠在大樓門口約五步遠的地方，女子趕緊上前請司機把車往後移，只見車一停妥正對大樓門口，桂綸鎂立刻步出大樓，女子開車門讓她上車快速離去。

出席典禮時的桂綸鎂氣質出眾，跟私下的休閒打扮判若兩人。（圖／本刊攝影組）

女子似乎是桂綸鎂的工作夥伴，本刊上前詢問「剛才那位是桂綸鎂嗎」，工作人員回應「怎麼了嗎？」不直接承認或否認。至於桂綸鎂剛剛在大樓內是私下逛街行程或工作，工作人員表示「不方便回答」。桂綸鎂私下神秘，不喜歡提太多自己的私生活及私下一面，身為演員的她，只希望以演戲與觀眾交流，此次也見證她小心保護隱私的一面。

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