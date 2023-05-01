賴雅妍近期工作滿檔，才在港片《斷網》中演出影帝郭富城的老婆，返台後馬不停蹄加入音樂劇《同學會！同鞋~》演出，時報周刊CTWANT日前捕捉剛結束音樂劇宣傳活動的賴雅妍，她馬不停蹄前往中視繼續工作，三點多才驅車離開電視台，沒想到發現被跟拍的她竟然親切地走到停在路邊的本刊車子旁，上前與本刊記者說話，更遞上親手寫的紙條，讓人感到十分溫暖窩心。

工作滿檔的賴雅妍，剛結束音樂劇宣傳活動又接著前往中視繼續工作。（圖／本刊攝影組）

發現被跟拍的賴雅妍貼心寫了關懷小字條，還親手將紙條塞進本刊記者的車窗縫隙內。（圖／本刊攝影組）

三月十七日下午賴雅妍連趕兩場工作後準備返家休息，途中陸續放了幾個同行友人下車，四點多，車子開到台北市松山區路邊的停車格停車，令人出乎意料的是，賴雅妍與車上的工作人員一同走到本刊車邊，溫柔地與本刊記者寒暄一番，接著表示當天因為工作忙碌，很想趕快回家休息，同時遞了兩張親筆手寫的小紙條及小禮物，記者表示不方便收藝人禮物後，她將字跡娟秀的紙條留給記者後驅車離去。

與本刊記者寒暄幾句後，賴雅妍露出親切的笑容揮手道別。（圖／本刊攝影組）

字跡工整的字條透露出賴雅妍溫暖體貼的個性。（圖／本刊攝影組）

她先前參演電影《斷網》就合作香港三大影帝郭富城、任達華、林家棟，劇中更演出「天王嫂」郭富城的老婆，賴雅妍透露在距離開拍前三天，自告奮勇向導演提議改講廣東話，卻也讓她吃足苦頭，幸好每次拍攝前副導都會提前一天為她進行特訓，不僅如此，郭富城在片場都會教她廣東話發音，並且幫忙翻譯導演的意思，相當體貼。

賴雅妍在音樂劇《同學會！同鞋~》中有令人動容的演出。（圖／本刊攝影組）

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