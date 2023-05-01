行政院於2000年宣布停建核四，2021年12月核四公投以「不同意」告終。臉書粉專《工程師看政治》表示，如果沒有政治干擾，核四可省下4070億，這筆錢若做別的用途，可以解決很多很多問題。

自稱是竹科工程師的臉書粉專《工程師看政治》4月30日在臉書發文表示，2000年停建核四，損失金額達1870億，計算方式是「工程損失」加上「替代方案損失」。其中替代方案是用燃氣來取代核電的代價，估算至2022年，但核四在2012年並沒有運轉，因此這「替代方案損失」還在擴大。

該粉專接著指出，核四若正常運轉，至今年，每年可提供約200億度無碳排、無空汙的電力。以近年的天然氣取代核四，保守估計每度1元的價差，從2012年到今年為止，損失就有11×200＝2200億元，總計1870億元＋2200億元＝4070億元。

該粉專指出，如果沒有政治干擾，這筆錢可以省下來做別的用途，解決很多的問題。每年編個200億，用來投資教育、改善大眾運輸、扶植產業發展等等，要幹什麼都可以。但是由前總統陳水扁開始，一把火燒了這4070億，我們失去了可能的發展，換來了20年的巨量碳排放以及空氣汙染，損失何其巨大。

該粉專更提及，面對這樣的損失，還有近半民眾拍手叫好，包括某些自稱環保愛地球的環保團體，只能說愚蠢得可怕，遠超乎你的想像。1999年以前還有「台灣錢淹腳目」這句話，反映當時賺錢不難、全民均富的場景，但自從陳水扁停建核四之後沒幾年，這句話就消失了，過了沒幾年，連亞洲四小龍也成為歷史名詞，再沒人敢誇口談「台灣經濟奇蹟」。當然核四未必是唯一原因，但20年多來的政治凌駕專業，民粹凌駕政治，造成了今天普遍的低薪，自己都顧不好，當然沒多少人敢生小孩，少子化危機又由此而來。