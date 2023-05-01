香港女星洪欣與小10歲大陸男星張丹峰結婚多年育有一女，怎料五年前男方被爆出出軌美女經紀人，但當時洪欣選擇相信老公，但去年底時卻有被網友爆料雙方仍有來往，對此，張欣凌晨突然在微博發文宣布「我和張丹峰不再是夫妻關係」，正式切割。

洪欣2009年嫁給張丹峰時由於雙方年齡上的差距，這段婚姻一直不被外界看好，直到5年前男方被爆出出軌美女經紀人畢瀅，還被拍到在房間內共度7小時，畢瀅甚至穿著睡袍走出房門，雖當時張丹峰立即澄清並辭退經紀人，但照片證據仍讓網友難以信服，而洪欣雖一氣之下刪光兩人合照，但最後也選擇原諒，更表示「都知道經紀人和老公的所有事情」。

不料，去年12月卻被爆出畢瀅仍然私下幫他接工作，到外地演出時兩人還睡同一間房，工作收入也直接匯入畢瀅帳戶，雖張丹峰事後強調兩人僅是合作關係，但扶正小三的傳聞不斷在網上流傳。

直到今（1）日凌晨洪欣突在微博宣告「我和張丹峰不再是夫妻關係」，正式切割，但該貼文卻火速遭刪除之後又再發，讓網友推測應是男方似乎有洪欣帳號密碼，而男方也發文寫下「對，不過了」更附上哭下不得的表情符號，被網友罵翻；事實上，兩人4天前才一起直播帶貨，不過可以發現當時夫妻同框時氣氛十分尷尬，男方完全不跟女方有眼神交流，還屢次打斷她說話，不想與洪欣互動，而短短幾天後洪欣就宣告離婚。