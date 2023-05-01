臉書母公司Meta上季呈報近一年來首次營收成長，激勵股價大漲，全周勁升13％，今年迄今股價翻漲一倍。微軟上季營收成長優於預期，周線收高7.5％，今年來漲幅達28％。

根據FactSet數據，臉書母公司Meta、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果、超微、特斯拉、輝達和網飛，合計約占標普500指數成分股市值的四分之一，意味著這些科技大廠對美國股市走勢有極大的影響力。

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