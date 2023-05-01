科技巨擘股價反彈 再次引領大盤走高 09:052023/05/01 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國科技巨擘今年股價反彈，優於預期的財報再為股價點火，科技類股一掃去年股價低迷頹勢，再次成為美股上漲的推手。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書母公司Meta上季呈報近一年來首次營收成長，激勵股價大漲，全周勁升13％，今年迄今股價翻漲一倍。微軟上季營收成長優於預期，周線收高7.5％，今年來漲幅達28％。 根據FactSet數據，臉書母公司Meta、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果、超微、特斯拉、輝達和網飛，合計約占標普500指數成分股市值的四分之一，意味著這些科技大廠對美國股市走勢有極大的影響力。 #股價反彈 #優於預期 #股價 #臉書 #Meta 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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