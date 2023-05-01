經濟風暴正在醞釀！巴菲特好友罕見警告1危機 09:072023/05/01 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國商用不動產市場出現危機。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）副董事長孟格（Charlie Munger）示警，美國銀行業者背負龐大的商用房地產壞帳，美國商用房地產市場風暴正在醞釀。 孟格受訪時指出，在房地產價格下滑時，銀行充斥著不良商用房地產貸款。儘管如此，孟格表示，狀況沒有像2008年那麼糟。 波克夏過去不乏在動盪時期援助銀行業者的經驗，但自美矽谷銀行和標誌銀行相繼倒閉以來，波克夏一直作壁上觀。 #孟格 #波克夏 #美國商用房地產 #房地產市場 #房地產風暴 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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