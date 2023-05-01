波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）副董事長孟格（Charlie Munger）示警，美國銀行業者背負龐大的商用房地產壞帳，美國商用房地產市場風暴正在醞釀。

孟格受訪時指出，在房地產價格下滑時，銀行充斥著不良商用房地產貸款。儘管如此，孟格表示，狀況沒有像2008年那麼糟。

波克夏過去不乏在動盪時期援助銀行業者的經驗，但自美矽谷銀行和標誌銀行相繼倒閉以來，波克夏一直作壁上觀。