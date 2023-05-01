亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）指出，在這個不確定的時候，企業客戶對開支保持謹慎。谷歌母公司Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）也發表相似看法。

亞馬遜、微軟和谷歌上周陸續公布第一季業績，龍頭亞馬遜的雲端部門AWS上季營收年增16％，遜於去年第四季的年增20％。谷歌第一季雲端部門營收成長率由去年第四季的年增32％，放緩至28％。