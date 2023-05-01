安謀證實提出上市申請，但表示尚未決定價格區間和籌資目標。根據消息人士表示，安謀打算今年稍晚在美國那斯達克交易所掛牌，計劃籌資80億至100億美元。

儘管美國今年IPO市況冷淡，安謀仍決定赴美國上市。根據Dealogic統計，不計特殊目的收購公司，今年迄今美國IPO規模縮減22％，僅23.5億美元。