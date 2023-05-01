Kevon Looney comes up HUGE in the @warriors Game 7 win!



11 PTS

21 REB (10 OREB)

4 AST



LAL/GSW Game 1: Tuesday, 10pm/et, TNT pic.twitter.com/JnXfukV1Mz — NBA (@NBA) April 30, 2023

就在外界看到史蒂芬柯瑞1日貢獻季後賽生涯新高50分，帶領勇士贏下首輪G7宣告晉級，勇士總教練科爾賽後不僅盛讚柯瑞表現，更強調假如沒有勇士先發中鋒盧尼的奮勇爭搶籃板表現，勇士根本無法晉級，科爾說：「我認為盧尼是聯盟最好中鋒之一！」

「我真的這樣認為，」科爾表示，「人們都沒意識到這一點，因為他不扣籃、不投三分球等等，但這傢伙就是贏家，就像一台機器，沒有他的話，我們絕對走不到今天這一步。」盧尼今天在首輪G7貢獻11分、21籃板及4助攻，其中包含10個進攻籃板。

其實盧尼跟今年季後賽首輪勇士能否贏球息息相關，儘管他首輪場均只有6.9分，卻有15.1籃板，其中包含5.3個進攻籃板，他有3場比賽抓下20個以上籃板，勇士全都贏球收場，甚至他默默傳出場均4.3次助攻，攻守兩端表現都很優異。

「我們輸掉的所有比賽都是因為我們沒在籃板上擊敗對手，我是一名長人，必須要在這方面替球隊奠定基調，」盧尼說，「我就是要展現出自己的身體對抗，更抓進攻籃板製造更多額外進攻機會。我們擁有最棒的三分射手，我的籃板球可以為他們創造空檔。」