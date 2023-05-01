帥氣男星吳思賢（小樂）學生時期是節目《模范棒棒堂》固定班底之一，帥氣外型又會跳舞，還是建中畢業的學霸，因此獲得一票粉絲支持，踏入演藝圈後在音樂和戲劇領域都有好成績。近日，他被拍到與一位清秀正妹前往鼎泰豐用餐，經紀人也回應此事。

小樂吳思賢去年底出席活動時自稱單身，並到霞海城隍廟向月老祈求新緣分，想不到吳思賢便傳來新戀情的好消息。據《鏡週刊》指出，兩人一起前往鼎泰豐吃飯，互動十分親暱。其實兩人多次被拍，早在今年3月初就被直擊吳思賢帶著親媽和女方在民生社區喝咖啡，還描述吳思賢是「帶正妹給老媽鑑定」，在4月初吳思賢又和女方吃火鍋，看來關係相當穩定。吳思賢經紀人也回應該名女子是吳思賢認識滿久的朋友，目前發展中。

事實上，小樂曾坦言面對愛情有多多少少會有倦怠，有時候經歷完一段戀情，確實會想要一個人生活一段時間，畢竟談了一段感情，分開後的生活一定會受影響，會需要一些時間沈澱。小樂表示經歷過一些感情，也看了朋友們的遭遇，到了這個年紀確實成長不少，許多感受跟看法都有改變，面對一段感情的結束反而會比較灑脫。但對於感情他始終覺得「心動」非常重要，就算經歷過幾段感情下來，如今還有人能讓你心動，那這個人相對上也越難能可貴。