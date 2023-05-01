今（1）日起許多攸關荷包的新制上路，其中綜合所得稅有多項減稅紅包，一般民眾免稅額增加4000元，提高至9萬2千元，扣除額部分也有調整，單身者的扣除額調高到12萬4千元，有配偶為24萬8千元，薪資所得特別扣除額則是提高到20萬7千元。今起也實施路口安全大執法，駕駛人在路口若不停讓行人、未依標誌規定停開車、違規臨時停車等，最高可罰3600元。

防疫方面也有新規定，因應COVID-19降級到第4類傳染病，疫情指揮中心解編，民眾施打公費新冠疫苗會收取掛號費；國中會考免戴口罩。另一卡通MONEY餘額提領服務收取每筆15元手續費。《中時新聞網》整理5月相關新制，供民眾參考。

一、報稅

5月報稅季到來，近3年受到COVID-19影響，報稅期延長至6月底，今年恢復正常，從5月1日起至31日截止。財政部推出減稅紅包，包括一般民眾免稅額調高4千元，至9萬2千元；單身標準扣除額調高4千元至12萬4千元，有配偶者標準扣除額調高8千元至24萬8千元；薪資所得特別扣除額調高7千元至20萬7千元。

二、房屋稅開徵

今年房屋稅將於5月1日開徵，繳納期限至31日；有8種方式可以繳稅：金融機構、便利商店、晶片金融卡、ATM、活期存款帳戶、信用卡、電子支付帳戶、長期約定帳戶轉帳。

三、實施路口安全大執法工作

5月1日起實施路口安全大執法工作，4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」等。警政署表示，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，由原本小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰，機車則維持1200元。

四、一卡通MONEY餘額提領收15元手續費

一卡通票證公司公告，5月1日起使iPASS MONEY（一卡通MONEY）餘額提領服務，除部分銀行仍維持免手續費外，其他銀行將收取每筆新15元的手續費。

五、COVID-19降級

5月1日起，COVID-19從第5類傳染疾病降級到第4類，指揮中心也在同日解編；快篩實名制退場，同時取消疫苗疫苗接種假，民眾若因接種疫苗有請假需求，將回歸一般性請假規定，可選擇請有薪特休、半薪病假或無薪事假。另外，今日起至醫療院所施打公費新冠疫苗，將收取掛號費。

六、新北禁用1次性塑膠杯

新北市5月1日起轄內「飲料店」將不得提供塑膠一次用飲料杯，若業者違反規定，將依照《廢棄物清理法》處1200元以上、6000元以下罰款，限期仍未改善可按日連續處罰。

七、國中會考免戴口罩，開放家長陪考

112年國中教育會考將在5月20日、5月21日登場，今日起COVID-19降為第4類法定傳染病，今年會考採考生自主佩戴口罩方式，口罩自行準備；另因應疫情趨緩，開放家長陪考，也請家長遵守考場指示。

八、青春動滋券登記

體育署為鼓勵青年族群積極參與體育活動及賽事，規劃常態性發放16至22歲，每人500元青春動滋券，在運動相關產業可折抵消費，並於6月1日開始領用。另符合資格的業者，可於今日起上動滋網登錄（500.gov.tw），申請成為動滋券合作店家。