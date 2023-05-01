高雄一名人夫阿勇（化名）經常上網與多人聊天約砲，狂約5名女網友「愛愛紓壓」，自訴「老婆1年多沒給了」想離婚，並稱「試試看我真的很強」，妻子發現後崩潰訴離並提告求償；法官認為阿勇行為已侵害妻子配偶權，應賠償妻子15萬元，可上訴。

據判決書指出，人妻主張與丈夫阿勇（化名）2016年結婚，丈夫卻在婚姻存續期間上網與數人交友約炮，對話內容煽情，已侵害她的配偶權，崩潰向丈夫提告求償20萬元。

法庭審理時，阿勇辯稱是妻子取得他網路通訊軟體使用之帳號密碼，並擅自變更，妻子所提出之對話內容中有部分是她自己捏造的。

法官勘驗阿勇與「一ㄓ小綿羊」等5名女網友之對話紀錄，發現阿勇曾向「一ㄓ小綿羊」表示想妳，又稱另名A女為最美的女朋友，表示「我想要離了…」；向B女表示「可以做愛嗎？我想要，試試看我真的很強，我老婆已經1年多沒有給我了…」等語；與C女閒聊家庭背景，想約在車上與要求視訊；又向D女表示「真的愛你」，並詢問是否要「愛愛紓壓」等。

且阿勇在與妻子離婚當日之凌晨，曾向妻子坦承「我承認我有上交友網站，我只是抒發情緒還有要約炮…」，顯見阿勇在婚姻存續期間確實有與女網友們聊天。

法官認為阿勇與女網友聊天談話內容除向對方抒發其婚姻生活困境外，亦有逾越一般通常社會交往分際之用詞及行為，已侵害妻子配偶權，審酌其對象多數，頻繁在網路上與女網友為不適宜之言論，判阿勇應賠償妻子15萬元，可上訴。