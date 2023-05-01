女星劉雨柔日前在節目上談到自己最受不了的「雙面人女星」，她表示，對方螢幕前與私下的形象差距相當大，更曾發現她為博取廠商的信任而陷害其他女星，而當劉雨柔脫口說出該女星名字時，竟未被徹底消音，引發網友議論。

劉雨柔日前在節目《小姐不熙娣》中透露，該名女星的形象看起來無害，但她在私下卻不是如此，她接著提到，有次在其他節目中邀請藝人介紹穿搭，其中一位女星就介紹自己將衣服買回來後會DIY改造，怎料，「雙面人女星」竟在錄影結束後打電話向衣服廠商公關告狀「我覺得她在節目上這樣剪那個衣服，真的很破壞你們的品牌形象」讓那位女星在節目播出前，就接到廠商電話關切。

然而，劉雨柔認為她之所以這麼做是想得到廠商的信任，讓一旁的小S聽到後驚訝直呼「干她什麼事啊！？又不是贊助的，那是她自己花錢買，她愛怎麼樣就怎麼樣啊！」隨後問了劉雨柔這名女星的名字時，小S第一時間沒想起來，直到助理主持人派翠克提醒「她站過那邊」，小S似乎才想起來確實有上自己的節目。

節目片段播出後立刻引起討論，更有網友發現劉雨柔說出該女星名字時未被完全消音，因此只要戴耳機的話，其實能隱約聽見劉雨柔的氣音，讓其他人聽到後直呼，若真的是她「形象整個大破滅欸」。