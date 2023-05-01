在今年季後賽首輪負責盯防湖人球星「小皇帝」詹姆斯的灰熊前鋒迪昂布魯克斯，這下子真的丟臉丟到家了，因為他先前不斷公開嗆聲，卻隨著灰熊躲不掉淘汰命運，竟在G3、G4與G6輸球賽後拒絕受訪直接走人，聯盟官方1日也決定對他開出2.5萬美元罰單，甚至開始謠傳灰熊打算讓他走人！

迪昂布魯克斯不僅今年1月就放話自己可以守住詹姆斯，更在季後賽首輪期間，先後說出「只有詹姆斯得到40分才可贏得我的尊重」、「我今天惹到詹姆斯，也讓他跟我說話了，我們就看G3他是否繼續跟我講話」等狂言，如今隨著灰熊淘汰出局，布魯克斯完全被打臉。

甚至《ESPN》記者麥克馬洪今天爆料，灰熊已經開始找尋頂替迪昂布魯克斯位置的人選，畢竟他在今年夏天將成自由球員，也是灰熊輪替名單當中唯一沒有下個球季合約的球員，他的出手選擇經常讓灰熊教練團傷透腦筋，本季例行賽也曾被禁賽3次。

其實灰熊今年2月曾經嘗試用4個首輪選秀權，去跟太陽換來布瑞吉斯，可惜最後並未成真，布瑞吉斯也被交易到籃網，成為籃網全新一哥，灰熊也曾考慮過招募本季抄截王暴龍前鋒阿奴諾比，卻也無疾而終，如今隨著迪昂布魯克斯只會出張嘴的表現盡露，灰熊或許很快就把他丟出去！