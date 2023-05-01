王菲前夫李亞鵬棄影從商，和世界小姐出身的海哈金喜結婚並生下一女，才剛開始再度享受家庭生活的他，卻因投資失利欠下4000萬人民幣（約1.7億台幣），被法院判決要強制執行，更被限制高消費，竟發生滯留機場窘境。

29日下午，李亞鵬苦笑在機場直播，怒斥這個執行也太認真，強調都已經私下和債主溝通，沒有任何糾紛，沒想到還是被執行限制高消費，「現在我連回北京都無法做到，只能改坐廉價火車。」不過李亞鵬對於被限制高消費，除了苦笑只能樂觀面對，坦然表示：「公開在直播表示欠債還錢，這是天經地義，只要人還活在這個世上，就要為自己的錯誤埋單！」雖然不准搭飛機，李亞鵬稱他昨天只睡2小時，「一切都在苦中作樂。」

事實上，李亞鵬曾脫口承認因經濟問題與王菲離婚，據陸媒透露，李亞鵬離開演藝圈後「做一行虧一行」，愛投資的他各方面都想參一腳，結果導致負債累累，現在改賣茶葉，應該是沒有考量到他過去的粉絲如今已經是3、40歲的女性，恐怕無法捧場。