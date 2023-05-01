目前正在第二任期的總統蔡英文於2016年1月4日選前曾承諾，如果當選總統，不會讓當時執政的馬政府砍7天國定假日法令過關，沒想到她就職後，仍照砍不誤。而近日有PTT鄉民拋出「2024政見，當選就恢復7天假你OK嗎？」的議題，引發諸多討論，更有不少人直言，誰提出此政見就會投誰。

有鄉民4月底發文指出，2024選舉，候選人一定要好好爭取台灣千萬勞工的票，聽說勞工很在意7天假，那如果有人提出的政見是當選就恢復7天假，「這樣大家會想投嗎？有沒有八卦？」

從底下留言可以看到，支持的網友占絕大多數，他們紛紛表示，「一定投」、「這個我一定投」、「加一條：跳票的話全國直播切腹」、「小英當時也說不會砍七天假」、「投，但要有但書，一年內沒恢復就下台」、「除了民進黨以外我都信」、「投爆」、「非常好，然後不要再搞連假了」、「民進黨還我七天假」。

PTT網友對於恢復勞工7天國定假日進行熱烈討論。（圖截自PTT）

不過也有人持反對意見，「不需要了」、「那恢復七天假順便恢復國定連假遇到假日不補假，滿一年才給特休的制度好啦」、「開支票就一定會兌現？第一次投票嗎」、「 反對。一下有一下沒有？改天換個人又變沒有」。