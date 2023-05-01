小編今天（1日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電遇到產業逆風，營收與獲利不再像前幾年出現猛爆性的表現，但台積電並沒有因此降低資本支出，一度遭到市場看衰，但設備業者分析，台積電打算全力發展2奈米製程，藉此拉大與競爭對手的差距。
【1】台積電 加速興建2奈米晶圓廠
晶圓代工龍頭台積電（2330）日前召開法人說明會，重申基於支援客戶中長期結構性需求，今年320億至360億美元資本支出計畫不變。設備業者分析，台積電資本支出7成用於先進製程，雖然市況低迷但仍維持投資金額不變，主要是策略上集中資源加快興建2奈米晶圓廠，拉開與競爭同業技術及產能差距。
【2】2奈米明年試產 5檔概念股有戲
晶圓代工龍頭台積電（2330）2奈米技術研發順利進行，因為首度導入奈米片（nanosheet）環繞閘極電晶體（GAAFET）架構及採用新一代極紫外光（EUV）微影技術，法人看好中砂、家登、宜特、閎康、帆宣等合作夥伴直接受惠。
【3】金控現金殖利率 中信金奪冠
14家上市金控公司股利分配僅剩開發金控及台新金控兩家尚未公布，已公布今年股利的12家中，以中信金控每股配發1元現金股利、殖利率4.4％居冠，接著依序為兆豐金3.64％、永豐金3.59％、元大金3.53％，第一金、華南金、富邦金與國泰金都在2％以上，整體上市金控今年現金股利殖利率明顯遜於去年。
【4】14檔雙優股 扮開路先鋒
4月台股大跌288.88點，終結月線連三紅，然加權指數28日神龍擺尾，單日上漲167點，站回5日線15,472點之上，權值龍頭台積電也收復500元大關。專家視為台股轉強信號，吸引資金回流，欣興、致茂等14檔題材股，股價比台積電早一步居季線之上，技術面看佳，搭配成交量增加與法人買超等資金優勢，短線有望向上突圍。
【5】49.2 陸4月製造業PMI 再陷收縮
大陸統計局4月30日公布，4月官方製造業採購經理人指數（PMI）較3月回落2.7個百分點至49.2，不僅遜於預期的51.4，更是時隔三個月再次回落至榮枯線以下。統計局解釋，主要是受市場需求不足，以及去年第一季製造業快速恢復的高基期等因素影響。
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