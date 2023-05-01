香港女星洪欣與大陸男星張丹峰結婚14年，男方在五年前被爆料出軌美女經紀人後，去年在被爆出雙方仍有來往更在出差時同睡一間房，對此，洪欣也在凌晨發文宣佈離婚，張丹峰也發文寫下「對，不過了」，但留言區有許多人提及這件事，讓他疑似情緒失控不斷回應網友，此外，疑似經紀人畢瀅的帳號也對此發聲了。

洪欣先事在微博發文宣佈與張丹峰分開，一小時後張丹峰也證實該消息。(圖/擷取自洪欣、張丹峰微博)

張丹峰在洪欣宣佈離婚後沒多久，也在微博上發文標記對方「對，不過了」證實雙方分開的消息，然而，有些網友卻在底下留言提及出軌的事情「和畢瀅過嗎」、「挺幼稚的，就是一副做錯事還死要面子的感覺」、「所以是刪不過來了才回應的嗎」而這些評論似乎惹怒了張丹峰，他便一一留言回擊，但內容看起來似乎有些失控。

張丹峰疑似失控回應網友留言。(圖/擷取自張丹峰微博)

此外，有網友發現，一個曾替張丹峰和洪欣澄清謠言且名為「畢瀅」的帳號在今（1）日早上6點也發文標記張丹峰和洪欣「兩位老師，吵架歸吵架，別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了」。

疑似經紀人「畢瀅」的帳號發文回應。(圖/擷取自微博)

張丹峰2018年8月被傳和畢瀅關係親密，但當時張丹峰曾發出律師聲明澄清「虛構事實，肆意製造、發布謠言」而洪欣也力挺老公「她和我老公之間的所有東西我都非常清楚，我都知道的，很多事情不是大家想的那樣」不過2019年4月張丹峰和畢瀅又被拍到聚餐後回到飯店，女方還到男方房間待到半夜，雖然張丹峰再次發出律師聲明否認，但外界仍難以信服。