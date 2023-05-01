乍聽之下，男性的生理構造沒有子宮頸，為什麼要打子宮頸癌疫苗？台大醫師李正喆分享專業建議，「與人類乳突病毒（HPV）有關」，特別是性生活開啟後，「曾有口愛習慣的人」，被感染風險將大幅增加！

人類乳突病毒（Human Papilloma Virus）是一種會導致疣或癌化的DNA病毒，根據衛福部國健署表示，HPV主要經由性接觸傳染；外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成感染。

研究顯示，不論男女，每個人一生中約有5至8成機率感染HPV。性關係複雜、長期免疫力低落等情況，都會導致HPV感染風險增加。李正喆說，近年研究發現，口腔感染HPV和口腔癌發生有密切相關，「尤其有口愛習慣的人」。

事實上，歐美等國家罹患口腔癌、咽喉癌的比例，已高於子宮頸癌。部分學者認為，HPV透過親密行為傳播，子宮頸癌其實可視為一種性病。而性行為過程中，病毒也會進入嘴部，口腔黏膜、咽喉軟組織，都和子宮頸一樣脆弱。

子宮頸癌疫苗就是用來對付HPV！據國健署說法，疫苗可預防60%至90%HPV感染；換句話說，口腔男女都有，若又有性接觸經驗，就無法完全排除感染。李正喆建議性生活活躍的男性施打子宮頸癌疫苗，預防口腔癌發生。