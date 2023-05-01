路透社報導，美國總統拜登與南韓總統尹錫悅上週在華府舉行峰會，在各方擔憂北韓不斷擴增飛彈及炸彈武器庫的情況下，拜登承諾，有關任何可能與北韓發生的衝突，會讓南韓更深入瞭解美國的核子計畫。兩人也共同發表「華盛頓宣言」（Washington Declaration），強化美國為南韓撐起的核保護傘。

雙方也同意強化南韓防禦能力，並定期部署美國戰略資產，美國海軍核彈道飛彈潛艦（SSBN）將造訪南韓，協助展現華府保護南韓免受北韓攻擊的決心，為1980年代以來首見。

北韓中央通信社援引其形容為國際安全分析家的崔柱賢（Choe Ju Hyon）的話說，最新美韓協議反映出對北韓「最具敵意和侵略性的行動」意願。

報導還說，部署美國戰略資產讓朝鮮半島局勢陷入「不穩定的泥沼」，且意圖在這個地區建立「具侵略性和排他性的軍事集團」。

北韓中央通信社說：「目的只是逃避史上最嚴重核相關罪行的責任，它系統性破壞並違反核不擴散體系，尤其是將朝鮮半島推向核戰爭邊緣的情況。」

北韓中央通信社說：「將整個南韓變成其在遠東地區的最大核戰爭前哨基地，並有效利用其來達成主宰世界的戰略，是美國奉行的霸權險惡目的。」

尹錫悅與拜登舉行峰會引發北韓不滿，平壤當局稱這場會談加強了北韓完善其「核戰爭嚇阻力量」的信念。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120501