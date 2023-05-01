竹北市「豐邑520」建案10個月內發生5次坍塌造成「天坑」，立委林思銘1日強烈抨擊建商豐邑建設不負責任，並認縣府成立調查小組人數過少，代表性不足，幾次同意復工，均未能阻止危害擴大，要求縣府檢討，盡速完成調查，保障周遭住戶生命財產安全。

林思銘指出，建商豐邑建設前科累累，2015年同樣位於竹北的建案「浩瀚一品」，曾經因為開挖地下室未按圖施工，造成至少3次坍塌，如今新建案「豐邑520」10個月內發生5次坍塌事件，絕非偶然，建商的輕忽與不負責任，已經造成周遭居民極度恐慌，縣府與檢調單位不可再坐視不管。

林思銘說，「豐邑520」在去年8月第3次坍塌後，縣府已經就建案造成勝利二路多次崩塌、毀損公共管線部份，依《刑法》第193條違背建築術成規罪嫌函送新竹地檢署偵辦，至今無下文，他要求法務部應責成所屬，針對重大公共安全事件，應從嚴從速偵辦，以防止危害擴大。

林思銘表示，新竹縣政府雖然幾度勒令停工，也組成專案小組審議，但專案小組成員僅有2位建築師、1位大地技師，和1位專家學者，顯不足以全面檢視問題根源，才會一再同意復工，又一再發生坍塌事件，縣府應拿出更大的決心，廣邀各專業領域技師加入專案小組、共同會勘，並邀請地方里長與鄰近大樓管委會一同參加，才能釐清外界疑義，找出解決之道。

林思銘強調，建案執行前，都會做周邊地質評估及結構設計，也會有技師簽證，會發生問題，如果不是建築設計有問題，就是沒有按圖施工；而路面塌陷，不外乎橫向支撐沒有做，或者做的不夠多，絕對不是建商一句「與本公司無關」可以輕輕帶過。

林思銘說，內政部營建署主管建築師施工管理業務的督導考核工作，必要時，也應支援地方查察問題所在，他希望中央、地方一起努力，共同解除地方居民的憂慮。