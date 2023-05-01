宜蘭一名男子去年在一間早餐店旁的防火巷猥褻年僅7歲的女童，伸手觸摸對方的下體，直到女童返家後告訴父母，全案才曝光。宜蘭地院審結，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年8月。可上訴。

判決書指出，宜蘭一名林姓男子2022年5月14日中午間在一間早餐店旁的防火巷，遇見年僅7歲的女童A，未料林男明知A未成年，竟違反A女意願，把手伸入A女的上衣中，觸摸其胸部，隨後還隔著A女的褲子觸摸其下體，以此方式猥褻得逞，直到A女離開早餐店後向父母訴說，全案才曝光。

對此，林男不否認伸手觸摸A女的胸部及下體，但否認涉犯強制猥褻罪，稱自己該些行為不具有強制性；林男的律師稱，是A女坐在林男的腿上，要求林男讓她看18禁的影片，林男沒控制好，看了影片之後才會做出撫摸A女的行為，過程僅1至2秒。

宜蘭地院審理時，法官勘驗證據後，認定林男徒手伸入A女上衣內撫摸其胸部，及隔著A女所穿著長褲強行撫摸其外陰部的行為，客觀上會讓人產生衝動及興奮而引起性慾，主觀上也能滿足林男自身性慾，確實屬於猥褻行為。

但法官參酌，林男於案件審理中，積極與A女的父母商談和解，顯見有彌補及懺悔心態，認為惡性非重大不赦，依法減刑，最終考量雙方社經地位等一切情狀，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年8月。可上訴。