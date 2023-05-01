洋基在4月底的客場之旅慘敗而歸，遊騎兵在4連戰最後一場以15比2大獲全勝。洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）4.2局挨3轟失7分。洋基打線8支安打，但是全壘打王賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）都因傷缺陣，沒有人跳出來開轟。

柯特斯首局就找不到好球帶，兩次四壞保送加上安打被攻佔滿壘，菜鳥賈許楊（Josh Jung）在兩好兩壞時等到一顆進壘的滑球，一棒轟成滿貫全壘打！這是他生涯首支滿貫轟。

苦撐到第5局，柯特斯又在四壞保送之後，遭到洛威（Nathaniel Lowe）砲擊了兩分彈。下一棒賈西亞（Adolis Garcia）追擊偏高的壞球，居然也轟出圍牆成為「背靠背」全壘打！柯特斯兩出局時退場，中繼投手阿布瑞尤（Albert Abreu）一登板即遭到海因（Jonah Heim）陽春炮襲擊，

6局下，阿布瑞尤以四壞保送弄成滿壘退場，拉米瑞茲（Nick Ramirez）負責敗戰處理，遭到海因二壘打追殺，遊騎兵單局灌進6分。菜鳥賈許楊賽後說：「這真是美妙，我從沒有在小聯盟和大聯盟轟過滿貫全壘打，我看過對面投了幾顆滑球，我就等他一出手就全力攻擊。」

遊騎兵以17勝11負暫居美西霸主，洋基客場之旅吞了5敗，以15勝14敗被打成美東墊底（和紅襪並列）。賈吉的右臀部被診斷出輕微拉傷，尚待進一步觀察，史坦頓大腿拉傷至少要休養4至6周。