新北市八里區昨（30日）發生一起槍擊事件，35歲楊姓男子疑似欠人賭債，在自家門口遭債主連開兩槍，造成大腿遭流彈劃傷，債主行兇立即搭上接應車輛逃離現場；新北警方獲報後隨即展開追緝，鎖定逃逸車輛及歹徒身分，並於昨日晚間在淡水某汽車旅館內查獲接應槍手的轎車駕駛到案，後續將持續追查槍手下落。

據了解，事發在當天早上11時34分，當時楊男與友人離開住處，下樓準備出門吃飯時，突然遭人連開2槍，對方犯案後即跳上同夥所駕駛的接應車輛逃離現場；當時附近正巧有巡邏警力，警方獲報趕抵現場發現楊男左大腿內側遭子彈劃過，但由於他認為傷口沒大礙因此拒絕送醫。

據悉，楊男從事油漆工，有毒品、妨害自由以及竊盜前科，疑似欠人賭債未還遭懷恨在心，債主因此持槍蹲守在楊男家門口對他連開兩槍報復，當時目睹一切的友人則稱，他跟楊男一走出大門，槍手便衝出來連開兩槍，路人見狀後也趕緊報警處理。

警方後續展開調查，在現場發現2枚彈殼與2顆未擊發子彈，已鎖定接應車輛以車追人，也已鎖定作案槍手為楊男債主，全力追緝中；據了解，警方於昨日晚間在淡水某汽車旅館內查獲接應槍手的轎車駕駛到案，後續將持續追查槍手下落。

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