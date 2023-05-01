《韓股》韓國股市1日休市1天 09:072023/05/01 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢勞動節，韓股5月1日休市1天，2日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《韓股》韓股連2漲 晶片股和網路平台股走高 《韓股》科技股反撲 韓股終止連5黑 733萬人慘！每月被A走5千元加班費 原因曝光 #韓股 #韓國股市 #日休市 #適逢 #勞動節 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國經濟疲弱 今年股市卻大放異彩 00:042023/04/28 財經 51勞動假期不同步成「一國兩制」 侯友宜：鼓勵大家能都放假 11:432023/04/28 生活 馬東石1通電話就答應參演 李浚赫操肌化身《犯罪都市3》大反派 15:142023/04/29 娛樂 五一勞動節也要放假！ 公教團體表態要求修法 12:422023/04/30 生活 《韓股》財報喜憂參半 韓股漲不動 12:082023/04/26 財經 《韓股》2500近關情怯 韓股震盪 12:382023/04/28 財經 勞動節連假首日 高公局估勞動節連假車流增1成 12:432023/04/29 生活 藍委強力呼應侯友宜主張 點出勞動節應全面放假理由 12:352023/04/30 政治 勞動節吃炸雞享好康！ 21世紀套餐買一送一 肯德基下殺55折 13:422023/04/28 生活 台北101感謝勞工 勞動節前夕提前點燈 「國家因你繁榮」 09:282023/04/29 寶島 南投南崗工協表揚231名模範勞工 許淑華肯定貢獻 19:432023/04/27 寶島 連假暫停高乘載慘了！合歡山公路大塞車 部分路段單向管制中 16:092023/04/29 社會 北市「363振興融資專案」 專案申請期限至5月15日止 12:572023/04/28 生活 《韓股》三星不怕利空 韓股翻紅 12:182023/04/27 財經 西拉雅森活節首辦熱氣球活動 勞動節連假加強周邊交管 14:192023/04/27 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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