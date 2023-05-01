韓籍情侶檔命案，涉重嫌男友（中）今日首度現身至派出所報到。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

韓籍情侶檔命案，涉重嫌男友（中）今日首度現身至派出所報到，全程不發一語，全程報到至離去約５分鐘。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

日前韓籍情侶檔31歲李姓女友、32歲金姓男友來台自由行，李女返韓前夕在商旅套房內意外身亡，金男涉重嫌遭檢警逮捕，裁定10萬元交保並限制住居、每周一中午前到新興分局前金分駐所報到。今日上午7時26分許，金男由哥哥、律師陪同下現身，對於媒體英文提問「是否殺了女朋友」問題都不發一語，報到完搭車離去，全程僅約5分鐘。

李女、金男4月22日來台自由行，原定4月25日返回韓國，期間投宿高雄前金區某商旅，不料回韓前一天下午1時30分許，金男發現李女倒臥在廁所門口且無呼吸心跳，隨後送往大同醫院搶救，仍不幸於下午2時許宣告不治。

檢警4月25日遺體初驗，發現李女左手腕、手肘等多處瘀青、外傷，但非致命傷，通知李女弟弟來台進行遺體復驗，4月27日解剖複驗發現，李女四肢瘀傷，頭部有明顯傷痕，左側顱內出血、腦髓凹陷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，他殺嫌疑大，於是檢方立即指示警方依殺人罪嫌逮捕金男，複訊後聲押。

而金男4月25日將李女行李託付給同行友人寄回韓國，此舉令檢警起疑，認為有湮滅證據之虞，後續4月29日金男哥哥前往仁川機場，帶著寄放的行李搭機來台，並將行李交由給檢警調查。據悉，李女行李內並無可疑之物，後續還要送往鑑識中心，進行採集微物、血跡化驗等程序，進一步釐清。

目前金男由高雄地方法院裁定10萬元交保，限制住居、限制出境出海8個月，並且每周一上午前要到前金分駐所報到。據悉，金男辯稱是當時以為還要在台灣待幾天，再加上機票已買，才會請友人將李女隨身行李寄回，避免回程時行李過多；李女日前已火化，骨灰已交由李女弟弟帶回韓國。

今日上午7時26分許，金男身穿黑灰色長袖、黑色短褲，戴著灰色鴨舌帽、墨鏡、口罩，在哥哥、律師陪同下，搭乘律師的私家車，前往派出所報到，在派出所報到耗時約2分鐘，全程不發一語，從派出所離開時，媒體用英文詢問「Did you kill your girlfriend？」也未回答，隨後至中正四路、文武一街口，等待搭車約3分鐘，共耗時5分鐘。