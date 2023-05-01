高雄市仁武鳥松警方於5月1日凌晨1時20分許，發現一輛自小客車闖紅燈。該車駕駛不願接受警方攔查，還加速逃逸，最後因為不熟悉路況在鼓山區自撞落網。原來，駕駛葉女是高雄地院發布的通緝犯，警方並在葉女身上查獲一、二級毒品。全案訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

仁武分局鳥松分駐所員警巡邏行經鳥松區中正路與長青路路口時，發現一輛黑色自小客車違規闖紅燈。追緝過程中，員警鳴放警報器在後尾隨，但葉女駕駛車輛橫衝直撞，警方為顧及其他車輛安全，在後方保持適當距離尾隨。

葉女後來開車行經鼓山區臨海一路時車輛失控打滑，自撞路旁車輛才停車。員警詢問女子為何要逃跑，女子才坦承自己被通緝。經查葉女有多項毒品前科，高雄地院於今年4月對她發布毒品通緝令。警方在葉女身上查獲微量的毒品海洛因等多項毒品及吸食器一組。

由於葉女不服攔查且自撞路旁兩輛汽車，雖然沒有造成人員傷亡，但警方警方針對葉女違規闖紅燈5件、危險駕駛、不服稽查，共計製單告發7件，最高可處8萬1000元罰鍰。

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