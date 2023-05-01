中華電本次再度以優異的公司治理成績，是第八度名列上市公司前5%，蟬聯最優等之佳績。此外，在「市值100億元以上之電子類」上市櫃公司中，中華電亦名列評鑑結果前10%之佳績，表現備受肯定。中華電在各個公司治理面向，例如「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等，持續展現優異之表現。特別是在強化董事會結構議題上，中華電信因應企業永續發展及與國際趨勢接軌，實踐董事會成員多元化，不僅著重在學經歷及專業背景，且大幅提升女性董事在董事會的占比。

台灣大今年連續九年入選證交所公司治理評鑑前5%，多年來將永續治理視為公司營運最高指導原則，不僅獨立董事席次占比過半創電信業先例，更率同業之先將「永續發展委員會」提升為董事會層級之功能性委員會，全方位擴大永續治理的高度與廣度。

遠傳連續九年入選上市公司組評鑑前5%企業，其中包含遠傳僅有8家上市企業連續九年蟬聯此殊榮，突顯遠傳在公司治理及永續經營成效獲得一致肯定。董事長徐旭東表示，遠傳積極落實誠信治理，強化董事會職能，提升經營績效，保障股東權益，除了連續九年拿下公司治理評鑑前5%，也已連續七年入選DJSI道瓊永續指數，可說是值得信賴的公司治理資優生。遠傳也以實質行動投入社會面的永續發展，於2022年3月發行臺灣電信業首檔社會責任債，累計至今已發行新台幣66億元，為國內社會責任債發行量最大的上市公司，同時積極提升5G覆蓋率，運用遠距教學系統與遠距診療平台，縮短城鄉數位落差以及增進醫療資源可近性，以科技打造無距、共融、共好的社會。

公司治理評鑑每年由臺灣證交所及櫃買中心舉辦，以「平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等構面綜合評量公司治理表現。本屆共有1662家上市櫃公司接受評鑑，包含928家上市公司及734家上櫃公司，依得分情形分為前5%、6%至20%、21%至35等七個級距，而前5％企業為此評鑑的最高榮譽。