去年底，美國對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，讓先進製程發展受到嚴重阻礙，中芯與台積電、三星的差距也因此被拉開，有分析師認為，中芯在至少5年內無法生產新一代的晶片，若想縮小與台積電的差距，至少要再觀察10年，中芯用不太先進的設備生產晶片，毫無利潤可言。

由於中芯無法獲得艾司摩爾（ASML）獨家生產的EUV機台，導致生產先進晶片的難度相當高，因此當去年夏天傳出，中芯在台積電前高層梁孟松帶領下，已少量出貨7奈米晶片，震撼全球晶片市場。隔沒半年，拜登政府馬上祭出史上最嚴格的出口管制措施，未經許可的廠商不得出口先進技術或設備至大陸。

當時，榮鼎諮詢分析師Jordan Schneider就警告，如果沒有美國技術，中芯在未來10年或更長時間內，都無法大規模生產7奈米晶片。時至今日，情況似乎仍沒有好轉，CNBC報導，研究機構晨星分析師Phelix Lee認為，中芯目前的做法毫無利潤可言，未來五年內甚至無法生產新一代的晶片，包括5奈米或3奈米。

報導提到，台積電與三星早在2018年就生產7奈米晶片，去年已大規模量產3奈米，接下來也有推進至2奈米晶片的計畫，而中芯受到美國制裁，難以量產7奈米晶片，Phelix Lee斷言，如果中芯想要縮小與台積電的差距，至少還要觀察10年。

在此狀況下，Phelix Lee分析指出，中芯將獲得更多來自大陸政府的幫助，「我們已經看到中芯獲得大量融資，這些資金是來自發行新股、銀行貸款或拿到政府資金下運作公司。」