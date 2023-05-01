香港女星洪欣與小10歲大陸男星張丹峰結婚多年育有一女，近日傳出離婚消息，離婚原因疑似男方多次出軌經紀人，而有眼尖的網友翻出過往影片，發現洪欣透露蔡少芬曾極力反對她和張丹峰在一起，表示：「不可以，這個壞壞的，看他的樣子就知道壞壞的。」

洪欣於今(1)日傳出與結婚14年的張丹峰離婚，消息一出震驚許多網友，有眼尖的網友翻出過往影片，發現洪欣與張丹峰曾一同上節目訪談，洪欣透露因為女大男小的關係，受到許多親朋好友的反對，更表示蔡少芬看了張丹峰的照片後，極力反對兩人交往：「不可以，這個壞壞的，看他的樣子就知道壞壞的。」

主持人問到為何蔡少芬會這樣表示，洪欣則袒護對方道：「他可能拍照片時他的表情邪邪的。」此話一出，引起哄堂大笑，洪欣也繼續幫張丹峰講話：「但是認識他之後會好很多，就知道他是一個什麼樣的男孩子。」

這段影片被翻出後，許多網友紛紛回應表示：「一定要聽朋友勸，當局者迷，旁觀者清」、「不得不說，皇后娘娘看人的眼光很可以」、「看看張晉就知道皇后娘娘的眼光好，那才是好男人」、「別看他正常時候的樣子，要看他破防時候的樣子」、「蔡少芬看人還挺準的有些人面相看起來就不老實」、「洪欣多美啊」、「娘娘看人好眼光啊」、「芬姐看人太準了」、「一開始的深情是真的，後面的出軌也是真的」